熊猴森樂園瀑布滑草場太熱門 今起封閉整修耗損

新北三重的熊猴森樂園廣受好評，網路聲量高居第一，園內的瀑布滑草場是最熱門設施之一，目前已產生耗損，新北高灘處表示，規畫10月封閉改善，今日開始施工，若未受天氣因素影響，60天後的12月上旬，就能恢復開放使用。

熊猴森樂園內的瀑布滑草場一直是大家最愛的熱門設施之一，自開放以來就有很多民眾踴躍使用，周邊鋪面陸續產生耗損，高灘處規畫10月封閉整修做改善。

高灘處說明，這次維修範圍包括瀑布滑草場兩旁岩石攀爬區，及下方水流地坪區，先前採用臨補方式修繕，經觀察鋪面狀況，仍未達最佳狀態；為了維護品質及民眾使用安全，決定採用全面封閉方式翻修改善作業，10月11日開始施工，為期60天，如未受天氣影響延宕，將於12月上旬恢復開放使用。