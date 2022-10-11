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熊猴森樂園瀑布滑草場太熱門 今起封閉整修耗損

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北三重的熊猴森樂園內的瀑布滑草場是最熱門設施之一，目前已產生耗損，新北高灘處規畫施工改善。圖／新北高灘處提供
新北三重的熊猴森樂園內的瀑布滑草場是最熱門設施之一，目前已產生耗損，新北高灘處規畫施工改善。圖／新北高灘處提供

新北三重的熊猴森樂園廣受好評，網路聲量高居第一，園內的瀑布滑草場是最熱門設施之一，目前已產生耗損，新北高灘處表示，規畫10月封閉改善，今日開始施工，若未受天氣因素影響，60天後的12月上旬，就能恢復開放使用。

熊猴森樂園內的瀑布滑草場一直是大家最愛的熱門設施之一，自開放以來就有很多民眾踴躍使用，周邊鋪面陸續產生耗損，高灘處規畫10月封閉整修做改善。

高灘處說明，這次維修範圍包括瀑布滑草場兩旁岩石攀爬區，及下方水流地坪區，先前採用臨補方式修繕，經觀察鋪面狀況，仍未達最佳狀態；為了維護品質及民眾使用安全，決定採用全面封閉方式翻修改善作業，10月11日開始施工，為期60天，如未受天氣影響延宕，將於12月上旬恢復開放使用。

高灘處補充，本次維護作業好比車輛大保養，定期進廠維護好，才能走更長遠的路，希望民眾能支持。本次施工除瀑布滑草場施工封閉，熊猴森樂園內其他溜滑梯設施皆不受影響，歡迎市民持續到訪。

新北三重的熊猴森樂園內的瀑布滑草場是最熱門設施之一，目前已產生耗損，新北高灘處規畫施工改善。圖／新北高灘處提供
新北三重的熊猴森樂園內的瀑布滑草場是最熱門設施之一，目前已產生耗損，新北高灘處規畫施工改善。圖／新北高灘處提供
新北三重的熊猴森樂園內的瀑布滑草場是最熱門設施之一，目前已產生耗損，新北高灘處規畫施工改善。圖／新北高灘處提供
新北三重的熊猴森樂園內的瀑布滑草場是最熱門設施之一，目前已產生耗損，新北高灘處規畫施工改善。圖／新北高灘處提供

新北 溜滑梯

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