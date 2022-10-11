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被問王世堅同框黃珊珊 柯文哲：符合陳時中變來變去人設
民進黨台北市議員王世堅昨天與無黨籍北市長候選人黃珊珊「同框」出席活動，民進黨北市長參選人陳時中第一時間稱「黨有黨紀」、「交情歸交情」，不過陳時中今天抱怨媒體問題目要精確點，「他們是共同參加別人的活動，那毫無其他的問題。那都屬於個人的自由，我們都不反對。」台北市長柯文哲今天則酸陳時中，陳時中變來變去，還是符合他人設。
對於黃珊珊昨天下午出席民進黨里長舉辦的活動，「巧遇」民進黨議員王世堅，兩人握手互動；不過，王世堅還是說會支持黨提名的參選人。但陳時中晚間出席文山區活動，被媒體問及此事，陳回「黨有黨紀」、「交情歸交情」，一切依照規定辦理。
不過，陳時中今天上午受訪表示，他覺得媒體需要問題目要再稍微精確一點。他們是共同參加別人的活動，那毫無其他的問題。都屬於個人的自由。
對於陳時中的回應，柯文哲今天出席「台灣燈會在台北」記者會，則大酸陳時中，人活在世界上不是只有同黨，還有同事、同鄉、同學甚至同教堂，他倒覺得不用把政治弄的那個肅殺，至於陳時中變來變去，還是符合他人設，他從選舉開始每天都變來變去，搞不清楚什麼才是真的陳時中。
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