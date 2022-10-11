北捷11月起免費提供女性生理用品 20個站點搶先試辦

為持續打破月經汙名化、推動「月經平權」，多名北市議員近來也提案推動於北捷女廁提供生理用品，北捷表示，111年11月1日起，將於20個捷運站點試辦，在詢問處提供免費索取生理用品。

多名北市議員近來提案，考量北捷平均每日旅運量超過一百五十萬人，因此建議北捷應逐步規畫廁所免費提供生理用品，讓生理用品和衛生紙一樣普及，其它國家均有先例，顯示推動月經平權已是國際趨勢，盼台北不應落於人後。

舉例而言，韓國首爾便於部分地鐵站內設置免費急救藥箱，使用者輸入公開的密碼，即可開啟，裡面便備有衛生棉等生理用品；也在部分公共場所的廁所設有免費的衛生棉販賣機，只要去櫃檯索取硬幣，便可投幣使用，同樣是完全免費提供；而日本的東京與大阪，也開始試辦在地鐵站的公共廁所內，設置免費提供衛生棉的機台。

北捷表示，經研議評估，預計111年11月1日起試辦詢問處提供免費索取生理用品政策，後續將依照試辦成果及各界反映再評估調整。

北捷表示，依照運量大、轉乘需求大及遊客眾多原則，擇定台北車站、市政府站、西門站、板橋站、中山站、藍線忠孝復興站、新埔站、忠孝敦化站、頂溪站、松江南京站、淡水站、台北101/世貿站、古亭站、石牌站、綠線南京復興站、江子翠站、忠孝新生站、行天宮站、府中站、圓山站等20個站點優先辦理。