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淡水古蹟博物館與身聲劇團合作 導入「表演藝術」進校園
新北市立淡水古蹟博物館首次與「身聲劇場」攜手，把「表演藝術」導入校園，透過結合各國樂器的戲劇演出，推動文化向下扎根，達到多元藝文體驗，提升學生的美學創意。即日起至10月底前開放全台各級學校申請並協助媒合，預計年底或明年初開始陸續出團，詳細內容請上淡古官網查詢。
淡古館長黃麗鈴表示，「港動淡水」系列首發活動的戶外戲劇表演廣受好評，為使文化向下扎根，啟動相關計畫，內容包括體驗世界樂器及無所不擊展演活動，讓更多學子透過樂器體驗認識古蹟、音樂及視覺等多元豐富的形式，強化對表演藝術的鑑賞力。
除了「表演藝術進校園」計畫外，淡古還有提供多種教學輔助服務，以減輕老師的備課壓力，例如，首次推出以淡水五虎崗發展出的4條國中小學生校外教學路線，特別搭配7種結合歷史、藝術、幾何、語文、策展面向的學習單及趣玩護照，相較於單點古蹟的導覽行程，主題踏查活動提高學習的趣味性。
還有與國立故宮博物院合辦教師工作坊，透過業師經驗分享與實際參與，研擬適當的學習方案。另外，更協助安排駐村藝術家以講座和參訪工作室與學生交流，達到多元職業試探，擴大館校合作。
另外，黃麗玲說，全年無休的行動博物館有2款模組「我是小小修復師！日式建築好好玩」及「淡水百年遶境逗陣走」，也備有完整教案供老師教學使用，淡古同步主動出擊至托老、日照、失智、幼兒園等地解說，目前已完成將近230場的服務，近期還將推出以雙視設計的模組「開港設關拚貿易」，希望增進更多族群參與博物館的機會。
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