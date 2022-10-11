居民質疑板橋浮洲公展變相取消 城鄉局：預計年底舉辦

新北市政府辦理浮洲都市計畫通盤檢討案，原預計今年5月初辦理說明會，因疫情爆發延後。新北市議員參選人黃淑君表示，近日收到多位浮洲民眾陳情，指收到城鄉局寄發的問卷調查，質疑市府恐將問卷結果視同「已經舉辦過說明會」變相取消實體會議。城鄉局表示，問卷僅是開說明會前了解居民想法，預計今年底辦理公展及說明會。

板橋浮洲地區開發早，區內有許多老舊房屋、鐵皮工廠，且公共設施不足，市府過去推動開發案，因涉及民宅和工廠拆遷等議題，地方反彈聲浪大，市府暫緩辦理，直到2019年重啟板橋浮洲通檢案，原本爭議較大的板橋區大觀路一段28及29巷既有社區，已排除區段徵收範圍。

不料黃淑君表示，近期收到浮洲鄉親陳情，指收到城鄉局針對舉辦說明會、區段徵收公益性必要性報告問卷調查，深怕不填寫讓自己的權益受損；又擔心填寫後，市府會把問卷調查視同「已經舉辦過說明會」，變相取消實體會議。此外，城鄉局提出舉辦說明會，卻要求浮洲地區居民，得要跨過一個浮洲橋到溪崑地區參與，讓人覺得城鄉局「多此一舉」且毫無誠意。

黃淑君說，已向市府遞交陳情書，呼籲侯市府既然喊出改變，但局處做事草率態度，看不出想要改變的決心。

城鄉局長黃國峰表示，板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，本次修正後計畫內容，區段徵收範圍面積103.29公頃，透過整體開發預計取得公共設施用地共58.54公頃，其中包括9.69公頃的公園綠地等開放空間公共設施，另劃設5.05公頃產業專用區，並配合板泰輕軌重大建設規畫預留路線用地。

其中板橋區大觀路一段28及29巷既有社區，已排除區段徵收範圍，並調整道路、減少拆遷，保存古蹟與宗教信仰，新北市都委會已就民眾所提陳情意見妥為處理獲得初步共識。