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北農推新摺疊籃回收系統 目標取代一次性紙箱

中央社／ 台北11日電

北農產運銷公司今天表示，蔬果新式摺疊籃回收循環系統已上路，除可降低農民包裝成本，還能達到節省收納空間、垃圾減量等優點，目標為取代一次性使用的紙箱。

北農發布新聞資料指出，新式摺疊籃回收循環系統是推動農產運銷冷鏈物流體系的重要一環，系統上路後可落實分級包裝的規格標準化、回收資訊化、省工棧板化。

北農表示，新式摺疊籃不僅外觀及款式統一，除能提升蔬果賣相及品質，還可達到節省蔬果箱的收納空間及垃圾減量等優點，將與國內製造大廠合作開發符合國際規格及適合國內業者使用習慣的摺疊籃，預定規劃購置1000只棧板，分配給產地供應單位及批發市場使用。

北農指出，第一及第二果菜批發市場配置電動堆高機、電動拖板車等機具，透過新式摺疊籃，可讓運輸業者更便利卸貨至指定區，再依供應代號分類，達到省工化，且會建立摺疊籃回收站，導入智慧管理資訊系統公布使用狀況，並以APP追蹤流向。

北農表示，將先以葉菜類主要產區供應地點當示範，年底前將提供3萬只摺疊籃提供給雲林縣二崙鄉農會等，透過新式摺疊籃回收循環系統，及產銷雙方的回收獎勵金，盼帶動農友、業者加入，且會持續測試及優化相關流程。

北農指出，明年初將導入國產開發的摺疊籃，以每個月生產1萬只為目標投入回收循環系統，且會積極開發不同高度的摺疊籃，並擴大使用在不同農作物品項，盼能把農產運銷的分級包裝及冷鏈物流體系帶入新篇章。

北農

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