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台電斷電次數增 新北新莊思源、幸福路口設號誌不斷電設備

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局為因應台電無預警斷電引發交通號誌停擺，近日完成在新莊思源路與幸福路口安裝號誌不斷電設備，可於台電供電中斷後立即無縫轉接至UPS系統，穩定供應3小時緊急電力。圖／新北市交通局提供
新北市交通局為因應台電無預警斷電引發交通號誌停擺，近日完成在新莊思源路與幸福路口安裝號誌不斷電設備，可於台電供電中斷後立即無縫轉接至UPS系統，穩定供應3小時緊急電力。圖／新北市交通局提供

新北市交通局為因應台電無預警斷電引發交通號誌停擺，近日完成在新莊思源路與幸福路口安裝號誌不斷電設備，可於台電供電中斷後立即無縫轉接至UPS系統，穩定供應3小時緊急電力，並透過電腦遠端監控平台即時監看路口UPS運作狀況、剩餘電量及充放電情形，維護路口安全和行車秩序。

交通局提醒，民眾遇到路口交通號誌因故無法運作時，應遵循員警指揮或依交通安全規則第102條比照無號誌化方式通過路口，支線道車輛應停讓幹道車輛先行、轉彎車輛應讓直行車輛先行，在交通壅塞時，並應於停止線暫停、互相禮讓，交互輪流通過路口。

交通局交管科長林昭賢指出，新北市轄內約有4200處號誌化路口，考量UPS不斷電設備維護成本相當高，目前優先設置於260處維生道路重要路口，主要包括銜接高快速道路、市區重要幹道及重要救災節點等路口，以維護緊急救援路線交通安全和順暢。

林昭賢說，交通局10月起開始逐點會勘不斷電設備安裝地點，交通號誌不斷電設備除了可供應3小時緊急電力外，平時也有穩壓功能來保護號誌控制器等設備，一旦電力供電或設備異常，便會主動透過監控系統或Line群組通報，設備電池採用可抽換的設計，依據需求可透過更換電池來延長供電時間。

新北市議員參選人陳世軒表示，思源路與幸福路口位於新莊樞紐，是車流與人流非常大的地方，交通號誌的停擺除了會讓人車打結，甚至發生意外，「不斷電設備確實有必要，若在尖峰時段沒有號誌，不僅增加交通風險，對於員警更是一份負擔。」他也指出，讓新莊市民有安全回家的路，也希望市府未來能在新莊增設更多號誌不斷電設備。

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