新北「20餓餓」元宇宙虛擬城 藉VR看遍精選宵夜拿好禮
宵夜是不少民眾的日常，但像新北幅員廣大，大家可能常只光顧附近店家，新北資訊中心打造「新北20餓餓元年（https://www.ntpc2022.com/index.html）」元宇宙虛擬城，讓民眾藉由VR技術逛遍新北精選30家美食宵夜，還能在原宇宙中與同好大聊美食。另外，參與宵夜爭霸投票、深夜食堂名人聊天室等，還能抽獨特NFT及宵夜金。
新北市長侯友宜今出席「新北人氣宵夜票選爭霸賽 元宇宙開戰記者會」，宣布「新北20餓餓元年」展開。他在會上分享自己近年很少吃宵夜，但有吃食最愛永和豆漿，因此在虛擬城中選擇新潮的餐酒館做了解，與ABV閣樓餐酒館視訊交流、大聊美食，並投下支持票。
侯友宜說明，這次透過最生活化的美食為主題，以人氣宵夜爭霸戰打造多元社交的空間，其中特別精選30家人氣宵夜，邀請民眾一起投票，選出深夜食堂最棒宵夜王，要將新北市的美食推廣出去，而這也讓新北智慧城市跨上另一個境界。
資訊中心說明，這次與XRSPACE與食力傳媒攜手推「20餓餓新北夜胃眠」系列活動，協助市民體驗元宇宙科技發展，更首度結合新北幣，民眾參與活動可抽宵夜金，吸引民眾去店頭消費，帶動新北夜經濟成長。
「人氣宵夜爭霸賽」，民眾下載GOXR APP，就可在元宇宙空間中可了解各家精選美食，並可給予店家投票鼓勵。民眾投票即享抽獎資格，最高可抽5000元百貨禮券；11月起，去30家宵夜店家門口下載新北幣，即可獲得100點宵夜金，現拿現吃。
「深夜食堂名人聊天室」則可體驗沉浸式娛樂，邀請到「侯友宜x蔡尚樺」、「徐展元x壯壯」、「焦凡凡x李婉萍」等名人聊聊夜生活在想什麼、吃什麼，民眾只要於官網報名，即可免費參加。
全球首發「NFT紀念款」，研考會獨家發布400個，並有獨特的豪酸、香甜、勁辣、五香以及1款賦能款，獲得賦能款市民有機會和深夜食堂名人共遊人氣店家。民眾只要參加投票、聊天室及分享活動網址，即可有抽獎資格；另外，取得NFT紀念款民眾可獲得500點新北幤宵夜金。
XRSPACE總經理劉冠廷指出，本次也會為新北人氣宵夜票選前十名店家創建美味市集，讓民眾參與名人聊天室的同時，還能逛街、點餐；食力傳媒總編輯童儀展說，要觀察一個地區的特色，飲食是最好的切入點，活動能在滿足口腹之慾同時，體驗多元融合的飲食文化。
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