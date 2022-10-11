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錢省下來當醫療費決不買保險 過來人曝「恐怖開銷」：這3張保單能轉嫁負擔

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北市力推月經平權 議員提議捷運免費提供衛生棉

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自這學期開始也將「棉條」納入兌換品項。本報資料照片
台北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自這學期開始也將「棉條」納入兌換品項。本報資料照片

北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自今年3月起，每人每月可得價值200元的生理用品兌換券，不過屢遭外界質疑獨漏「衛生棉條」；教育局緊急與廠商契約變更，於這學期起將衛生棉條列入可兌換品項。另外，為持續推動「月經平權」，北市議員近來也提案於北捷女廁免費提供生理用品，未來可望辦理。

北市自今年3月起，編列6100萬餘元預算，結合「酷課雲系統平台」派券，讓國中女學生每人每月可前往全台萊爾富門市，兌換價值200元的生理用品。

議員黃郁芬表示，「國中女性生理用品補助計畫」雖然立意良善，兌換品項卻清一色是衛生棉、護墊，缺乏棉條的選項，國中女性也有權決定，用自己最舒適、最適合自己的方式與產品，度過生理期的這幾天。如今經過爭取，已經可以兌換衛生棉條，藉此希望不要有任何人再因為月經而感到困擾。

教育局表示，計畫試辦初期並無將棉條列入可兌換品項，考量使用普遍性等因素，由於衛生棉條需透過置入女性陰道以吸收經血，在台灣目前仍列為第二級醫療用品，多數家長對於初經來潮的學生，不會優先使用棉條，因此以兌換普遍性考量，並未優先考慮列入棉條。

教育局表示，但後續考量部分女學生於運動或其他狀況仍有棉條的需求，因此與通路商研議後進行契約變更，於這學期起將衛生棉條列入可兌換品項。

另外，為持續打破月經汙名化、推動「月經平權」，多名北市議員近來也提案推動於北捷女廁提供生理用品，考量北捷平均每日旅運量超過一百五十萬人，因此建議北捷應逐步規畫廁所免費提供生理用品，讓生理用品和衛生紙一樣普及，尤其日本東京、韓國首爾均有先例，顯示推動月經平權已是國際趨勢，盼台北不應落於人後，而此提案北市府進行相關行政程序，未來可望辦理。

衛生棉條 北市 北捷

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