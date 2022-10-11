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新北萬聖節變裝今報名 比賽總獎金達26萬
每年10月新北市府中商圈活動府中搞什麼鬼，將於本月29日舉辦，今年分成專業鬼怪組與萌鬼趣味組，總獎金達26萬元，活動報名自今日中午12點至10月25日止。
經發局長何怡明表示，今年變裝比賽專業鬼怪組前三名分別可獲得獎金5萬元、3萬元及1萬5千元，並取8名佳作各得5千元；趣味萌鬼組前三名也可分別獲得2萬元、1萬元及6千元獎金，並取8名佳作各得3千元外，當日票選的前6名人氣獎可分別獲得1千元。報名參賽變裝比賽的民眾，只要於現場報到完成，即可獲得參加獎600元商圈購物券 。
經發局表示，本月22日至23日在板橋林本源園邸舉辦「2022府中搞什麼鬼-變裝表演活動」，邀請板橋高中吉他社、海山高中吉他社、華僑高中吉他社、音研社於定靜堂前演出，當天也會提供古裝租借的服務。
府中商圈-府中搞什麼鬼官方網站：https://wefuzhong.com.tw/halloween-info.php
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