聽新聞
test
0:00 / 0:00

金秋新北 台灣欒樹下金黃雨

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
台灣欒樹開花，新北多處街頭、公園可看到金黃花朵。圖／新北景觀處提供
台灣欒樹開花，新北多處街頭、公園可看到金黃花朵。圖／新北景觀處提供

季節進入秋天，台灣欒樹開始變身，新北景觀處推薦新北市林口、三峽、樹林、八里、新店、新莊、蘆洲及三重等街道，現已開出金黃色的花朵。民眾也可至臉書搜尋「賞花快報」，掌握新北市境內最即時的花況。

台灣欒樹又稱四季樹、苦楝舅或台灣金雨樹等，為台灣原生種植物，春夏秋冬各有風情，樹型開展優雅，葉果均美且富於季節變化，盛夏時滿樹青翠欲滴，9至10月開黃花，滿株綠葉到開花，顏色由綠轉金黃，11至12月間結果時又轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，歷經四色，故有「四色樹」之稱。

新北市景觀處表示，台灣欒樹果實成熟時，樹上會出現紅色的紅姬緣椿象吸食欒樹的汁液，對樹木無害也對人體無害，不需要噴藥驅除。若民眾想要獲得最新賞花資訊，可至民眾在臉書搜尋「賞花快報」，隨時欣賞北市境內最即時的花況。

賞花 林口

延伸閱讀

影／新北通緝犯跑給警察追 「連跌倒兩次」搞笑畫面曝光

新北議員參選人出奇招 辦活動組鋼彈、天氣瓶及皮件

為侯友宜助選意在2024？ 朱立倫勸林佳龍先努力了解新北

跟騷法上路4個月受理186件 新北警：通訊騷擾最多、尾隨第二

相關新聞

侯友宜領唱 新北國慶升旗熱鬧

新北今年國慶升旗典禮在三重大都會公園辰光橋下舉辦，市長侯友宜帶頭領唱，熱情民眾不畏濕冷到場參與，目迎中華民國國旗冉冉升起...

跟騷天天發生 新北4個月186案

跟騷法上路，法律定調「過度追求就是一種騷擾」，新北警方4個月內受理186案，幾乎天天都發生，其中還有26名男性是受害人，...

金秋新北 台灣欒樹下金黃雨

季節進入秋天，台灣欒樹開始變身，新北景觀處推薦新北市林口、三峽、樹林、八里、新店、新莊、蘆洲及三重等街道，現已開出金黃色...

台灣欒樹花期到 新北多地飄黃金雨

季節進入秋天，台灣欒樹開始變身，新北景觀處推薦新北市林口、三峽、樹林、八里、新店、新莊、蘆洲及三重等街道，現已開出金黃色...

黃金博物館在九份國小辦植拓活動 深化山城美學素養

新北市黃金博物館透過館校合作，讓文化藝術持續融入山城，月初在九份國小舉辦「我的小森林」植拓活動，帶領學童觀察植物，發揮豐...

金山磺溪四十號橋改建運梁作業 台2線往石門向明起交管

位於新北金山的磺溪四十號橋已達使用年限50年，梁底高程不足也影響排水通洪，新北養工處規畫改建，11日起至14日每天上午9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。