金秋新北 台灣欒樹下金黃雨

季節進入秋天，台灣欒樹開始變身，新北景觀處推薦新北市林口、三峽、樹林、八里、新店、新莊、蘆洲及三重等街道，現已開出金黃色的花朵。民眾也可至臉書搜尋「賞花快報」，掌握新北市境內最即時的花況。

台灣欒樹又稱四季樹、苦楝舅或台灣金雨樹等，為台灣原生種植物，春夏秋冬各有風情，樹型開展優雅，葉果均美且富於季節變化，盛夏時滿樹青翠欲滴，9至10月開黃花，滿株綠葉到開花，顏色由綠轉金黃，11至12月間結果時又轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，歷經四色，故有「四色樹」之稱。

新北市景觀處表示，台灣欒樹果實成熟時，樹上會出現紅色的紅姬緣椿象吸食欒樹的汁液，對樹木無害也對人體無害，不需要噴藥驅除。若民眾想要獲得最新賞花資訊，可至民眾在臉書搜尋「賞花快報」，隨時欣賞北市境內最即時的花況。