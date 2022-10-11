侯友宜領唱 新北國慶升旗熱鬧

新北今年國慶升旗典禮在三重大都會公園辰光橋下舉辦，市長侯友宜帶頭領唱，熱情民眾不畏濕冷到場參與，目迎中華民國國旗冉冉升起，場面盛大。市長侯友宜表示，他每年都和新北市民一起慶祝國家生日，風雨無阻。

民政局今年選定大都會公園升旗，9時開始的升旗典禮，7時不到就有大批民眾及10名國旗女孩到現場，和民眾一起揮舞國旗、拍照合影帶動氣氛，不少市民都穿上國旗元素裝扮。南強工商表演藝術科Kpop女團、Freestyle以及Locking熱舞表演，帶動開場氛圍。

侯友宜說，慶祝國家生日，也為市民創造好生活。市府持續守護市民健康，還有多項施政成果，包括五股垃圾山變身夏綠地、新泰塭仔圳市地重劃、4年招商逾3600億、增26公里軌道建設和26座捷運車站，及全國最多的公托中心及受歡迎的熊猴森等共融遊戲場等。

民政局長柯慶忠表示，國慶升旗市民不畏天候踴躍參與，沉浸在恢弘壯闊的國歌、國旗歌聲中，愛國心令人感動，「這就是新北萬眾一心的團結熱忱」。

陳先生帶著4歲兒子參加升旗，他表示，孩子平時就吵著要去熊猴森樂園玩，最愛彩虹溜滑梯和各種攀爬設施，將自己想像成漫威英雄，「國慶帶兒子到他最愛的地方參加國家慶典，格外有意義。」

升旗後，市府辦的1.2公里「熊猴森‧熊健康」國慶健行登場，自辰光橋至中山橋，沿途行經新北熱門親子遊樂場熊猴森樂園，並於健走終點發送限量5千份蔬菜能量包，不到15分鐘即被索取一空。