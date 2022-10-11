跟騷天天發生 新北4個月186案

跟騷法上路，法律定調「過度追求就是一種騷擾」，新北警方4個月內受理186案，幾乎天天都發生，其中還有26名男性是受害人，過度示愛嚇得男性報案。警方建議，遇到跟騷情況絕對不要姑息，若對方是陌生人可到明亮、人多的地方，如便利商店向店員求助，也建議攜帶辣椒水等防身小道具。

跟蹤騷擾防制法自6月1日上路，迄今滿4個月，新北警方統計至9月30日止，共受理186件跟騷案、486次跟蹤騷擾行為。一件跟騷案可能包含數種行為，跟騷行為以通訊騷擾117次最多、盯梢尾隨108次第二；另外，逾8成2行為人是男生，逾8成6被害人是女生。

新北婦幼隊統計，從6月1日至9月30日止，共受理186件跟騷案，當中行為人男性154人（82.8%），而被害人女性160人（86%）；再分析這當中，一般關係的跟騷有109件（58.6%），家庭暴力跟騷有77件（41.4%）。

新北一名住商混合大樓年輕男保全，看到一名女業務員身材姣好，依職權利用訪客需登記，記下女業務員姓名、手機，待對方離去後，趁隙查詢她的臉書，私訊說「妳好漂亮，可以跟妳做朋友嗎」、「好喜歡你」，甚至直言「妳嘴巴張開想X給妳」等猥褻語，該名女業務員不勝其擾，報警提告跟騷罪及性騷擾，案件偵辦中。

還有一名女子向警方報案，指她和男友分手後，對方卻拿她的裸照威脅不得另結新歡，甚至要求復合，還跟蹤她到她的住處和公司，讓她沉浸在可能發生危險想像中，只能向警方報案。

一名健身房男教練長得帥氣，女學員驚為天人，從此緊盯不放，傳訊、送禮、邀約不斷，但男教練已有女友，擔心女友發現會生氣，只能向警方報案讓對方死心。

新北婦幼隊指出，一件跟騷案可能有8種樣態，包括監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾和歧視貶抑等，1種到多種都有可能。目前最嚴重的案件觸犯6種跟騷樣態。

新北婦幼隊指出，雖然多數受害者都是女性，但男性受害者也有，近期就曾辦理女部屬追求公司男長官的案例。民眾若遇到跟騷行為，切勿隱忍姑息，否則只會讓對方以為是默許，即便是已分手的男女朋友或離異夫妻也一樣。