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台灣欒樹花期到 新北多地飄黃金雨

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
八里區左岸自行車道二旁盛開的台灣欒樹。圖／新北景觀處提供
八里區左岸自行車道二旁盛開的台灣欒樹。圖／新北景觀處提供

季節進入秋天，台灣欒樹開始變身，新北景觀處推薦新北市林口、三峽、樹林、八里、新店、新莊、蘆洲及三重等街道，現已開出金黃色的花朵。民眾也可至臉書搜尋「賞花快報」，掌握新北市境內最即時的花況。

台灣欒樹又稱四季樹、苦楝舅或台灣金雨樹等，為台灣原生種植物，春夏秋冬各有風情，樹型開展優雅，葉果均美且富於季節變化，盛夏時滿樹青翠欲滴，9至10月開黃花，滿株綠葉到開花，顏色由綠轉金黃，11至12月間結果時又轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，歷經四色，故有「四色樹」之稱。

此外，台灣欒樹有耐污染的特性，加上豐富的四季變化、樹型優美，在新北行道樹、公園及校園也常看到它的身影。例如林口扶輪公園、文化二路、忠孝路、仁愛路等路段和三峽大義路及北大附近、樹林區柑園露營區、八里區左岸自行車道、蘆洲的大地兒童公園、柳堤公園及彩虹兒童公園、中和的四號公園、新莊體育場復興路段、新店安和公園及三重區環河北路、三張街等五色鑾華繽紛美景。

新北市景觀處表示，台灣欒樹果實成熟時，樹上會出現紅色的紅姬緣椿象吸食欒樹的汁液，對樹木無害也對人體無害，不需要噴藥驅除。若民眾想要獲得最新賞花資訊，可至民眾在臉書搜尋「賞花快報」，隨時欣賞北市境內最即時的花況。

季節進到秋天，台灣欒樹開始換妝，現今已開出黃花。圖／新北景觀處提供
季節進到秋天，台灣欒樹開始換妝，現今已開出黃花。圖／新北景觀處提供

賞花 林口

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