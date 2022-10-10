黃金博物館在九份國小辦植拓活動 深化山城美學素養
新北市黃金博物館透過館校合作，讓文化藝術持續融入山城，月初在九份國小舉辦「我的小森林」植拓活動，帶領學童觀察植物，發揮豐富的想像力，創造童趣。
黃金博物館長謝文祥說，博物館創館後戮力結合在地力量，保存水金九的自然、礦業、人文資產，並藉由藝文再造，打造亮麗山城。這次與九份國小攜手合作，讓學童運用在地葉片進行植拓，打造山城特色小提包，除了有趣，也藉此深化學童的美感素養。
這次的植拓活動邀請深耕水金九地區已久的山城美館，帶領小朋友將葉片塗上繽紛的色彩，拓印在布面上，從中認識暖色、冷色等色彩運用，提升兒童藝術鑑賞與創作能力。
活動材料使用水金九山城常出現的構樹、苧麻、黃花蜜菜、腎蕨等植物葉片，小朋友塗色、壓印過程中，也可仔細觀察葉脈，觸摸紋理，並分享植物觀察、採集經驗，認識礦山獨特的美。
黃金博物館表示，希望透過館校合作讓文化藝術持續融入山城。館方與九份國小7月間在昇平戲院舉辦「黃金山城弦樂隊」演出活動，加上這次「我的小森林」植拓活動，希望透過博物館的力量，培養在地學子美學涵養，未來會繼續攜手在地學校，共創黃金山城美學廊帶。
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