黃金博物館在九份國小辦植拓活動 深化山城美學素養

新北市黃金博物館透過館校合作，讓文化藝術持續融入山城，月初在九份國小舉辦「我的小森林」植拓活動，帶領學童觀察植物，發揮豐富的想像力，創造童趣。

黃金博物館長謝文祥說，博物館創館後戮力結合在地力量，保存水金九的自然、礦業、人文資產，並藉由藝文再造，打造亮麗山城。這次與九份國小攜手合作，讓學童運用在地葉片進行植拓，打造山城特色小提包，除了有趣，也藉此深化學童的美感素養。

這次的植拓活動邀請深耕水金九地區已久的山城美館，帶領小朋友將葉片塗上繽紛的色彩，拓印在布面上，從中認識暖色、冷色等色彩運用，提升兒童藝術鑑賞與創作能力。

活動材料使用水金九山城常出現的構樹、苧麻、黃花蜜菜、腎蕨等植物葉片，小朋友塗色、壓印過程中，也可仔細觀察葉脈，觸摸紋理，並分享植物觀察、採集經驗，認識礦山獨特的美。