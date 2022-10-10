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金山磺溪四十號橋改建運梁作業 台2線往石門向明起交管

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北工務局指出，養工處正在辦理金山區磺溪四十號橋改建工程，10月11日起至10月14日每天上午9時至下午5時將預力梁運輸吊裝作業，屆時將封閉台2線往石門方向，請用路人改走對向車道調撥通行。圖／新北市府工務局提供
新北工務局指出，養工處正在辦理金山區磺溪四十號橋改建工程，10月11日起至10月14日每天上午9時至下午5時將預力梁運輸吊裝作業，屆時將封閉台2線往石門方向，請用路人改走對向車道調撥通行。圖／新北市府工務局提供

位於新北金山的磺溪四十號橋已達使用年限50年，梁底高程不足也影響排水通洪，新北養工處規畫改建，11日起至14日每天上午9時至下午5時辦理預力梁運輸吊裝作業，屆時將封閉台2線往石門方向，請用路人改走對向車道調撥通行，並配合現場義交引導。

新北市府工務局指出，磺溪四十號橋橋體結構不符磺溪治理計畫，梁底高程不足1.9公尺，影響磺溪排水通洪，且橋齡已達使用年限50年，構件老化有影響橋梁結構安全之虞；考量防洪及民眾用路安全，市府於今年2月開始改建，預計農曆春節前完工通車。

養工處表示，正在改建的磺溪四十號橋，目前已完成預力梁及橋墩柱製作，後續將進行運輸吊裝作業，11日上午9時起至下午5時將封閉台2線往石門方向車道（金山磺溪40號橋口至海興路口），請用路人改由對向車道調撥通行，現場將設置告示牌，並由義交人員指揮導引。

養工處說，磺溪四十號橋改建工程完工後，將提供更完善的用路環境及人行空間，並且符合磺溪治理防洪需求，施工期間造成不便敬請見諒。

新北工務局指出，養工處正在辦理金山區磺溪四十號橋改建工程，10月11日起至10月14日每天上午9時至下午5時將預力梁運輸吊裝作業，屆時將封閉台2線往石門方向，請用路人改走對向車道調撥通行。圖／新北工務局提供
新北工務局指出，養工處正在辦理金山區磺溪四十號橋改建工程，10月11日起至10月14日每天上午9時至下午5時將預力梁運輸吊裝作業，屆時將封閉台2線往石門方向，請用路人改走對向車道調撥通行。圖／新北工務局提供

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