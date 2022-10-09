新北粉紅秘境大公開 淡水三峽美人櫻浪漫盛開中

秋日天氣轉涼，正值美人櫻開花時節，新北市府今天公布粉紅秘境，淡水奎柔山路有300多株美人櫻，綿延2公里；三峽「安溪翠堤」桃粉花朵綻放中，還有少見白色花種。

新北市政府綠美化環境景觀處今天發布新聞稿表示，美人櫻既可賞花又可遮蔭，是優良的景觀道路樹種，花期通常在夏秋交替之際或入秋以後，開花時成片桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠，為秋日街景增添甜美氣息。

市府景觀處指出，新北最知名景點在淡水奎柔山路（北8鄉道），從北8鄉道宏龍宮往北新莊方向約有300多株美人櫻，落花滿地，走過這裡就像漫步在浪漫花毯上。

此外，三峽河右岸「安溪翠堤」350公尺堤防種了數十棵美人櫻，桃紅、粉色花朵綻放中，三峽祖師廟對面甚至還可看到一棵少見的白色花種。