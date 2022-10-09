黃珊珊指淡北道路會害塞車 陳偉杰批別為選票害市民

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今日至北投從事競選活動時表示，淡北道路的動工，會將過去塞在新北市淡水的車流移至台北市區，導致塞車，籲中央應與北市協商，喊話不可「以鄰為壑」。新北市議員陳偉杰批評，淡北道路不只是淡水的發展之路，還是北海岸的救命一條路，不要為了選票玩弄議題，讓淡北道路蒙塵。

陳偉杰指出，淡水居民期盼淡北道路20多年，好不容易在今年8月獲得中央核定，無論民進黨政府是否因選舉操作，為林佳龍開出動工支票，至少都讓淡北道路前置作業完成，新北市府力拼明年動工，預計2025年完工，再加上紓解車流的關渡新橋，箭在弦上不得不發，唯一擔心的就是民進黨政府在選後找藉口跳票，黃珊珊別為了選舉吸納選票，互唱雙簧，聯手打擊新北市府與北海岸居民。

陳偉杰批評，淡北道路在雙北之間討論多年，台北市府也同意興建，因此才能通過二階環評，台北市都市計畫變更同樣完成，中央也核定，難道這些都沒經過專業的評估嗎？黃珊珊擔任台北市副市長多年，若有爭議，為何任內對淡北道路的興建沒有半句意見？如淡北道路有問題，台北市府放任過關，黃珊珊這位副市長難道不是失職？不該咎責嗎？

陳偉杰說，就地理位置來看，新北緊抱台北；就生活圈來看，食衣住行育樂更是緊密相連，雙北應是合作共榮，怎麼會有「以鄰為壑」這種自掃門前雪的本位主義？請問黃珊珊，台北市所用的水哪裡來？污水、廢水又去了哪裡？台北市的捷運網除了文湖線，哪條不是雙北共生？黃珊珊怎能為了選票就隨意脫口競選語言，這與過去反對的民進黨民代如出一轍，難道不怕自甩擔任副市長的高度嗎？

陳偉杰表示，北海岸有許多戶籍還在台北市的民眾，不管居住還是工作，每天都有大批民眾在兩地來回。如今台二線每天塞車，有人擔心淡北道路通車後會讓塞車點轉移到台北市，怎不反過來想正是大量台北市民眾與車流湧進來後才造成大量的壅塞？難道台北市不該負起應有的責任嗎？如今市長參選人為了選票而睜眼說瞎話，請戶籍還在台北市的北海岸居民睜大眼睛，看看究竟是哪位台北市長候選人在阻擋大家的生路和活路，11月26日用手中的選票好好的譴責與制裁。