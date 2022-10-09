新北與長榮航空合作 在飛機上推出「新北天際影展」

疫情籠罩全球2年多，各國邊境陸續解封，台灣將於10月13日開啟國門，國際間的旅遊、商務活動有機會復甦。新北市府將與長榮航空合作，在機上娛樂系統推出「新北天際影展」，讓民眾能在飛機上欣賞台灣精彩影視作品。

新聞局說，「新北市紀錄片獎」為讓世界看見新北市這座被譽為紀錄片搖籃的友善城市，使各國旅人探知這塊土地上不為人知的人文風采與精彩故事。

新聞局表示，新北已連12年辦理新北市紀錄片獎系列活動，以實際行動支持紀實影像創作的初衷，在疫情期間也受到影響，除持續辦理紀錄片徵件競賽，提供優選作品創作團隊拍攝資金外，因應疫情帶來日常生活習慣及觀影模式的改變，也更努力拓展各種放映管道。

尤其在世界各國邊境封鎖的困境下，不僅運用線上影展方式積極參加國際影展放映，與國際間保持連結，同時更進一步與長榮航空合作，在全航線班機的機上娛樂系統，推出雙語的「新北天際影展」，讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演的作品，走進台灣的故事裡，看見台灣迷人之處，感受紀錄片「感動無所不在」的力量。

新聞局指出，「新北天際影展」精選過去11年來榮獲「新北市紀錄片獎」的優選影片，每季推出2部新北市紀錄片獎優選短片及1部國內院線紀實長片，於長榮航空全航線的班機上播映。

目前最新上架的為導演張子祥、戴薇的「對摔」拍攝馬祖島上一群年輕角力選手的故事；張緯誌導演的「來去獼猴家作客」是一部關於台灣獼猴的生態故事；梁皆得導演的生態紀錄長片「老鷹想飛」。

11月起將有導演葉蔭龍的「傻子的夢想」記述三峽陶藝家的故事；導演林音「我心有著山椒魚」跟著研究團隊上山探詢山椒魚生態因環境變化所遭遇的生存困境；導演李建成「再會啦 白宮」重現50年前在雲林水林美軍營養工作站長達10年的戰後台美合作的歷史。