北市防疫旅館20日全退場 議員：不可將業者一腳踢開

台灣邊境將於10月13日起開放，採取「0+7」入境檢疫流程，衝擊台北市135家防疫旅館。議員徐巧芯質疑旅館恐還有檢疫中的住客，疫情間旅館業為全國防疫犧牲奉獻，如今說解封就解封，若配套不足恐是形同將業者一腳無情的踢開。觀傳局表示，北市所有防疫旅館將於111年10月20日退場，目前尚未接獲旅館有意願加入加強版防疫專責旅館，專收輕症或無症狀確診者。

徐巧芯表示，目前共135家防疫旅館，為避免中央0+7政策造成衝擊，她建議，市府應盡速盤點現行防疫旅館，何者願轉型「加強型防疫旅館」，有意願者須協助其轉型；如無意願者，市府應積極協助予以退場，勿讓疫情間協助政府相關防疫的旅宿業者，因轉型而措手不及，甚至徒增不必要民怨。尤其疫情間旅館業為全國防疫犧牲奉獻，如今說解封就解封，若配套不足恐是形同將業者一腳無情的踢開。

觀傳局表示，根據北市統計截至111年10月4日本市現有135家防疫旅館，所有防疫旅館都已回報預計退場期程，全數將於111年10月20日退場，並依退場作業標準完成消毒程序轉回一般市場。

觀傳局表示，為感謝各防疫旅館配合北市政策收住具傳染風險旅客，以及盼協助其早日回歸常態經營，北市提供加碼補助業者每房2000元回歸常態經營前之清消、整備等費用。

觀傳局表示，至於若防疫旅館有意轉型「加強版防疫專責旅館」，觀傳局將偕同本府衛生局、警察局、建管處、環保局及聯合醫院等各單位，協助並輔導轉型成為專收輕症或無症狀確診者之集中檢疫場所以維持量能。不過，目前尚未接獲旅館有意願加入加強版防疫專責旅館。