本山五坑估11月重啟 近8旬礦工義不容辭助修復

台灣少數保存完整的金礦坑道「本山五坑」修繕近2年，黃金博物館估11月初重啟。工程由近8旬礦工帶領施作，老礦工說，「阮一世人攏佇咧（台語）做這個礦，當然義不容辭」。

根據新北市觀光旅遊網、黃金博物館網頁顯示，「本山五坑」是金瓜石本山礦業興盛時期9座坑道之一，也是其中保存最完整的。

新北市政府文化局日前表示，黃金博物館民國93年將它打造為模擬採礦實境的體驗館，但近年木構腐朽、石塊崩落，因此邀請7名擁有數十年資歷、年近8旬的老礦工協助修繕，並帶著營造廠及建築業的年輕人一起做。

新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南是協助維修的師傅之一，他今天告訴中央社記者，維修礦業坑道是項專業，一般建築業或工程行並不熟悉，當時聽說要修復坑道但找不到師傅，他與其他老礦工立刻答應幫忙， 「阮一世人攏佇咧（台語）做這個礦，對礦有深厚感情」。

周朝南表示，這次修復工程主要是換掉腐朽的木構等，這些工作過去雖在礦坑裡都做過，但這次協助修復多了一份成就感，「我們都快80歲了，還能為國家、社會做事情，是滿滿的驕傲與高興」。

周朝南說，黃金博物館館長謝文祥考量到以後更難找到維修師傅，因此決定採用不失礦坑味道、又能支撐坑壁的工法施作，撐個50年、100年都不是問題。

九份金礦昇福坑負責人白正彥則負責以軌道標準工法修復五坑軌道及輕便道，他指出，包括坡度、軌距公差及彎道曲線軌距等都要仔細量測，希望以最細緻手法還原軌道風貌。

周朝南表示，早期礦業對台灣經濟社會有很大貢獻，對他們這群老礦工來說，現在要修復坑道也是紀念老礦工的一種方式，「這是我們的故事，自己不做，誰來幫我們做？我們當然義不容辭」。

礦工家庭出身的周朝南說，他曾在瑞三礦坑等地擔任礦工，當年瑞芳地區正是台灣煤礦產業重要據點，但會踏上礦工這條路是因一場意外。

他表示，父母原本不忍心讓他做礦工，打算栽培讀書，民國40年他考上基隆一中，但父親後來在一場礦災中受傷，家中頓失經濟支柱，14歲的他不得不輟學，戴上頭盔與頭燈走進高溫潮濕的坑道，從此展開採礦人生。

周朝南說，早年台灣的國防、經濟、交通與民生都依靠煤炭，而這些煤炭是用礦工的生命與鮮血換來的，他不忍眼睜睜看著礦工故事消失，除透過維修坑道傳承礦工經驗，更與另9名老礦工在猴硐創建礦工文史館，悉心保存50、60年來遺留文物，希望藉此重現煤炭輝煌歷史與礦工故事。

他表示，「如果你哪天來侯硐，不要去看貓，來看文史館，我會告訴你更多告訴礦工的故事」。

黃金博物館人員今天告訴中央社記者，「本山五坑」原本預估10月中下旬重啟，但因下雨影響工期，有可能延到11月初。