「反戰爭、促和平」祈福音樂會 向老兵致敬

雙十節前夕，台北市感恩協進會8日（週六）在北車五樓演藝廳舉辦「反戰爭、促和平」祈福音樂會，三大主軸分別是回憶戰時、安魂，以及祈福，一起用歌聲紀念七七抗戰85週年，同時也為中華民國與百姓祈求和平，沒有戰事。

這場音樂會分別由「榮恩之聲合唱團」、基督教宇宙光的「愛心合唱團」、佛教的福智「知音讚頌團」，還有松山「慈惠堂國樂團」輪流擔綱演出。

「榮恩之聲合唱團」首先演出了《松花江上》、《長城謠》、《黃水謠》、《江南三部曲》等曲目，25名團員更獻唱《鋼鐵的心》 ，用歌聲向曾經參戰過的老兵致敬。

宇宙光的「愛心合唱團」，團員首先演唱英國作曲家韋伯(Lloyd Webber)所創作的《憐憫的耶穌》(Pie Jesu)，他們也獻唱約翰魯特(John Rutter) 創作安魂曲中的第三樂章，相當的動人悠揚。

佛教福智「知音讚頌團」，45位的團員帶來了《觀音菩薩頌-中頌》、《知音》等佛教音樂，讓聽眾充分感受到菩薩安慰著苦難的眾生，從中祈求得祂慈悲攝受。

松山「慈惠堂國樂團」以琵琶、柳葉琷、南胡、革胡、嗩吶等各式樂器，演奏《母娘慈悲頌 》等曲目。曾經獲頒陸軍官校傑出校友獎的黃家璋，也特別為抗戰時殉國的張自忠將軍，譜寫了《英烈千秋》，獨特的編曲手法，相當激動人心。

音樂會來了一名100歲的抗戰老兵，他當年才初三高一，參加北京／天津由學生組成的「殺奸團」的一員，參加一次任務就被抓到憲兵隊受酷刑，被判了2年（因年紀小），大一點的學生就被槍斃。會上有一名17歲年輕人，主動要求獻花給這位100歲的曾爺爺。

宇宙光的董事長林治平（張曉風的先生），做祈福演講時說，他才一兩歲就被大人抱著逃難，他妹妹更是因沒東西吃，死在母親懷中的。