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153萬藝饗券放水流？ 北市府預估最終兌換率達9成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市政府為振興士林夜市並配合北藝開幕營運力推藝饗券，眼看使用期限將至，仍有4成票券尚未兌換。圖為北藝。圖／台北表演藝術中心提供
台北市政府為振興士林夜市並配合北藝開幕營運力推藝饗券，眼看使用期限將至，仍有4成票券尚未兌換。圖為北藝。圖／台北表演藝術中心提供

台灣邊境即將於10月13日起開放，但北市府先前配合北藝開幕，振興士林夜市推出的士林藝饗券，眼看10月16日使用期限將至，卻仍有4成票券尚未兌換，以金額來看，尚有約153萬元尚未兌換使用，遭議員質疑市府推動振興不力，應延長使用期限；北市文化局表示，近期兌換量有增加，因此沒有延期必要。

近2年因新冠疫情導致國內外旅遊蕭條，士林商圈觀光消費人數也大幅銳減，北市府為振興士林夜市，配合北藝開幕營運，推出士林藝饗券，民眾只要去北藝看表演就能領取，但活動期間票券發放狀況不佳，市府後續也放寬領取資格限制。

根據文化局資料顯示，截至10月2日止，面額50元及100元派券總數量分別為1萬8506張及4萬5992張，兌換總數量分別為8827張及3萬362張，兌換比例分別為47.7%及66.01%。

透過台北通發放面額50元及100元派券總數量分別為8069張及2萬7992張，兌換總數量分別為4236張及2萬366張，兌換比例分別為56.22%及72.76%；透過悠遊付掃描QR碼發放面額50元及100元派券總數量分別為1萬437張及1萬8000張，兌換總數量分別為4591張及9996張，兌換比例分別為43.99%及55.53%。

議員鍾佩玲指出，發放士林藝饗券的時間已結束，而藝想券使用期限也只到10月16日止，但根據上述資料仍有約4成票券尚未兌換使用，以金額來看，市府原訂斥資的500萬元，還有約153萬尚未兌換使用，若能延長藝饗券使用期限，再衝刺兌換率，更能達到市府振興士林商圈政策的目標。

另鍾佩玲表示，除要求思考藝饗券使用期限延長的可行性，文化局也應針對本次活動辦理過程未盡之處進行檢討，如藝饗券原本規定1人僅能回饋1次，導致推動成效不彰，後續以「天」為領券單位，放寬領券對象限制，避免未來推動類似政策時再犯相同錯誤。

文化局回應，經放寬領取資格後，在活動期間內領券數量大幅增加，兌換率較低恐是因民眾先在領取票券，之後再慢慢兌換使用，近期發現兌換量有逐漸增長趨勢；本案經市場處提供的最新資料，預估最後兌換使用金額可達約預算500萬的9成，因此沒有延期的必要，並提醒民眾盡早在10月16日兌換使用完畢。

文化局 北市 議員

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