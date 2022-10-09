蘆洲水鳥意象共融遊戲場 兒五樓厝公園第2期11日啟用

新北市蘆洲兒五樓厝公園為擴充兒童戶外活動空間，新北市府工務局打造2期園區，並將於11日開放啟用。2期公園以蘆洲河岸水鳥生態為主題，不只可家庭大小遊玩設施，園區內還打造「土丘隧道」，內彩繪各式河岸小動物及沙沙聲遊戲板，能激發孩童想像力，寓教於樂。

蘆洲兒五樓厝公園第1期公園以服務中高年齡層為主的體健設施，缺少兒童戶外活動空間，因此市府將第2期公園規畫以兒童遊戲場為主做串聯，盼提供居民完善多元的休憩空間。

工務局說，蘆洲兒五樓厝公園第2期位於樓厝里民族路236巷，於去年7月取得地主同意並價購土地，經評估調查及納入地方民意後規畫為兒童遊戲場，希望打造家庭大小可共同遊玩的園區，園區內可認識蘆洲水鳥濕地生態，10月11日開放後就可供民眾體驗。

工務局指出，公園雖然分期開闢，但是園區步道串聯縫合1期園區，使整座公園顯得格外一致，讓民眾不但能在公園內體驗全方位健體設施，也是休閒散步、放鬆心情的好所在。

新工處說，公園總工程經費約930萬元，開闢面積約為1097平方公尺，第1期面積將近546平方公尺，針對青壯年與年長者配置多功能體健設施，公園內也規畫花架及座椅休憩與樹形優美之喬木及灌木綠化，運動之餘也能放鬆身心。

2期園區則以兒童遊戲設施為主題，將蘆洲河岸鳥棲生態「鳥棲之丘」元素融入公園，規畫多樣攀爬及滑梯設施，模擬如水鳥、魚類、兩棲類等小動物們如何在生態島上各司其所。