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解封在即、餐飲旅宿大徵才 北市就服處釋639工作機會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
解封在即，餐飲、旅宿擴大徵才。台北市就業服務處10月11日至14日，邀集國內22家知名企業舉辦徵才活動，共釋出639個工作機會。圖／北市勞動局提供
解封在即，餐飲、旅宿擴大徵才。台北市就業服務處10月11日至14日，邀集國內22家知名企業舉辦徵才活動，共釋出639個工作機會。圖／北市勞動局提供

台灣解封在即，餐飲、旅宿擴大徵才。台北市就業服務處10月11日至14日，邀集國內22家知名企業，包括住宿餐飲業、餐飲業、批發零售業、支援服務業、照顧服務業、視聽娛樂業等，於各就服站舉辦徵才活動，共釋出639個工作機會。

北市勞動局表示，後疫情時代，國境即將解封，觀光住宿、餐飲業者後續看漲，本周工作職缺以餐飲業為主，共釋出429個職缺，占近7成。

除一般職缺以外，各大知名品牌更是有管理職缺需求，包含全球第一大連鎖豬排專門店吉豚屋、開丼(杰立餐飲)、PAUL法式麵包甜點沙龍、日本Royal Holding Co. Ltd.集團旗下的連鎖餐廳品牌樂雅樂家庭式餐廳，共釋出高達44個儲備主管職缺，其中樂雅樂的料理長薪資高達40K以上，星聚點文創兼職時薪最高達228元。

另外，國內觀光旅遊景氣逐漸提高，住宿餐飲業也釋出131個工作機會，其中台北中山雅樂軒酒店主廚更開出最高達65K之薪資。另外，飯店龍頭業者更是為求優秀人才不斷提升勞動條件，其中首次參與徵才活動的君悅酒店只要正職員工滿一年，即享有國外凱悅飯店每年12晚的免費住宿福利。

本周除有餐飲旅宿業者大力徵才外，華山社會福利基會更提供社區服務員職缺，高薪達43K。零售業者由金興發百貨開出35k薪資，惠康百貨，三商家購、彬松科技、台灣家樂福等零售業者也開出34k至27k進行徵才。

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