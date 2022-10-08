新北夫妻熱誠服務萬小時 獲績優志工家庭獎

新北市府今舉辦111年新北市文化志工感恩大會，其中一對夫妻志工已擔任志工25年級11年，雙雙皆在新北市文化局內擔任志工，服務時數超過1萬小時，有著熱心服務、誠懇待人特質，熱忱與精神十年如一日，因此於今年榮獲績優志工家庭獎項，堪稱志工楷模。

志工夫妻妻子徐淑娃出生板橋，因家住文化中心附近，於1996年進入台北縣立文化中心擔任志工至今，服務年資超過25年。高長漢退休後於2011年因電影賽德克巴萊在霧社街當導覽志工，進入文化局擔任志工服務至今，服務年資11年，兩位服務時數超過1萬小時，全力投入協助各項文化活動推展。

兩位從當初完全不懂古蹟與歷史，透過大量閱讀，加上文化局的培訓從頭開始學習，觸類旁通、融會貫通，徐淑娃自1998年起擔任淡水地區古蹟導覽解說工作至今，介紹淡水的文化資產與馬偕博士對臺灣的現代教育與醫療貢獻等。

高長漢在霧社街導覽中發揮日語長才，是日語的最佳解說導覽員；兩位並參與策劃志工培訓課程，擔任文化資產組古蹟導覽內部培訓課程講師，協助組內志工互相學習成長。夫婦兩人用心投入志工行列，有著熱心服務、誠懇待人特質，熱忱與精神十年如一日，於2022年榮獲績優志工家庭獎項，堪稱志工楷模。

111年度新北市文化志工榮獲眾多獎勵表揚，包括衛福部志願服務獎勵獲得金、銀、銅牌獎，新北市社會局金志獎共有94名志工獲獎，並提報績優志工獎、耆心獎、績優志工家庭等獎項均獲得佳績，國立古蹟林本源園邸榮獲111年新北市志願服務獎勵績優志工團隊獎，彰顯志工團隊的熱情四射與文化活動推動的成果，文化局110年也獲得新北市府109至110年度主管機關績效評鑑優等獎，屢獲佳績。

新北市長侯友宜表示，感謝志工盡心盡力的付出及努力，提供市民擁有優質的文化服務，並且用熱情與民眾交流對文化的喜愛，不辭辛勞盡心盡力的推展各樣藝文活動。每一位志工志願服務的精神皆令人敬佩，也歡迎更多有志一同的朋友，一同加入文化志工的行列。