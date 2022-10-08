快訊

獨／1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴 老師到案辯：不小心

全台專責加護病房空床率剩不到三成 醫勞盟點名「這區」拉警報

23歲重機「黑絲女神」逆向撞車身亡 事發時疑戴山寨安全帽

新北夫妻熱誠服務萬小時 獲績優志工家庭獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
志工夫妻妻子徐淑娃與丈夫高長漢。記者李定宇／攝影
志工夫妻妻子徐淑娃與丈夫高長漢。記者李定宇／攝影

新北市府今舉辦111年新北市文化志工感恩大會，其中一對夫妻志工已擔任志工25年級11年，雙雙皆在新北市文化局內擔任志工，服務時數超過1萬小時，有著熱心服務、誠懇待人特質，熱忱與精神十年如一日，因此於今年榮獲績優志工家庭獎項，堪稱志工楷模。

志工夫妻妻子徐淑娃出生板橋，因家住文化中心附近，於1996年進入台北縣立文化中心擔任志工至今，服務年資超過25年。高長漢退休後於2011年因電影賽德克巴萊在霧社街當導覽志工，進入文化局擔任志工服務至今，服務年資11年，兩位服務時數超過1萬小時，全力投入協助各項文化活動推展。

兩位從當初完全不懂古蹟與歷史，透過大量閱讀，加上文化局的培訓從頭開始學習，觸類旁通、融會貫通，徐淑娃自1998年起擔任淡水地區古蹟導覽解說工作至今，介紹淡水的文化資產與馬偕博士對臺灣的現代教育與醫療貢獻等。

高長漢在霧社街導覽中發揮日語長才，是日語的最佳解說導覽員；兩位並參與策劃志工培訓課程，擔任文化資產組古蹟導覽內部培訓課程講師，協助組內志工互相學習成長。夫婦兩人用心投入志工行列，有著熱心服務、誠懇待人特質，熱忱與精神十年如一日，於2022年榮獲績優志工家庭獎項，堪稱志工楷模。

111年度新北市文化志工榮獲眾多獎勵表揚，包括衛福部志願服務獎勵獲得金、銀、銅牌獎，新北市社會局金志獎共有94名志工獲獎，並提報績優志工獎、耆心獎、績優志工家庭等獎項均獲得佳績，國立古蹟林本源園邸榮獲111年新北市志願服務獎勵績優志工團隊獎，彰顯志工團隊的熱情四射與文化活動推動的成果，文化局110年也獲得新北市府109至110年度主管機關績效評鑑優等獎，屢獲佳績。

新北市長侯友宜表示，感謝志工盡心盡力的付出及努力，提供市民擁有優質的文化服務，並且用熱情與民眾交流對文化的喜愛，不辭辛勞盡心盡力的推展各樣藝文活動。每一位志工志願服務的精神皆令人敬佩，也歡迎更多有志一同的朋友，一同加入文化志工的行列。

新北市文化局長龔雅雯表示，文化局鼓勵所屬機關及民間藝文單位成立志工隊，使新北市文化業務推展發光發熱。為感謝文化志工們一年來的辛勞，辦理文化志工感恩大會，頒發團隊感謝狀，促進志工夥伴情誼交流，展現文化志工創意與活力。

新北市府今舉辦111年新北市文化志工感恩大會。記者李定宇／攝影
新北市府今舉辦111年新北市文化志工感恩大會。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜感謝志工盡心盡力的付出及努力，提供市民擁有優質的文化服務。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜感謝志工盡心盡力的付出及努力，提供市民擁有優質的文化服務。記者李定宇／攝影

新北市長 文化局 古蹟

延伸閱讀

新北消防跨縣到宜蘭宣導 推廣防範一氧化碳中毒知識

溪北捷運遭批不切實際 林佳龍競辦：侯友宜團隊別限縮新北

全民運地主隊嘉義縣女將國術雙雙奪金 拿3金4銀1銅

國慶3天連假湧出遊潮 新北交大籲行車不酒駕 不超速

相關新聞

影／體驗漆彈卻全程躲好躲滿 柯文哲酸地方年度預算書玩假的

民眾黨今天在板樹漆彈攀岩運動場舉行「爆破財政黑幕，理財教育親子日」，黨主席柯文哲等人出席活動一起打靶玩水彈。但是柯文哲怕...

提升觀光建設 平溪平菁橋改建通車

新北平溪區菁桐老街旁的平菁橋，由新舊兩座橋梁交會，呈現Y字型，其中舊橋已有高達55年橋齡，除了結構強度逐漸降低外，早期並...

北市錄影監視系統機房租金每月210萬 議員轟「框金的」

北市警局進行錄影監視系統汰換案，IDC機房採租賃方式，112年8至12月租金預算1266萬餘元，另編113至122年連續...

台北葫蘆寺明遶境社子島 士林警公布相關交管措施

台北葫蘆寺遶境活動明登場，遶境隊伍將在社子島，經過延平北路九段至六段、重慶北路四段等，警方今公布相關交管措施。

中市改善95校通學步道 移樹穴、拆電桿打造坦途

台中市政府積極改善各級學校通學步道，目前78校完工，總經費2億1000多萬元。另17校施工中，經費2億2000多萬元。台...

基隆捷運和汐東線併軌 侯友宜：舉雙手贊成願承擔負責

新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立，雖然下著大雨，但現場仍聚集超過1500名鄉親熱情相挺。侯友宜說，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。