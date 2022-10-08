北市錄影監視系統機房租金每月210萬 議員轟「框金的」

北市警局進行錄影監視系統汰換案，IDC機房採租賃方式，112年8至12月租金預算1266萬餘元，另編113至122年連續性預算2.4億，因機房租金一個月高達210萬，挨批「框金的」，議員要求檢討。市議會警政衛生委員會決議，連續性預算2.4億暫不予編列，僅通過112年預算，但仍應參考其他民間機房業者租賃費，進行議價後再行簽訂租賃合約。

北市政府錄影監視系統汰換新採購案，因諮詢委員會議決議基於財務評估及基礎設施可靠度，同意採「租賃機房」方式辦理，但議員李慶元認為，第三期錄影監視系統機房租賃費，一個月租金竟要210萬，建議機房捨租賃、改採自建在市內湖區康樂大樓「第二期錄影監視系統機房」，且一個月租金高達210萬，怎麼計算的？

李慶元指出，66個機櫃的機房，只要56坪，建置費只要9百多萬，但現在向中華電信租賃，一個月租金210萬？且若放在康樂大樓，有210坪，不需租賃費，只要電費和保全費，可以自己付，為什麼不做？

李慶元說，一個機櫃就像一個冰箱大小，且市政府各單位的機房，有的都設在自己的閒置空間，請保全，加監視器、不斷電和消防系統，以及伺服器管理維護，一個月成本不超過40萬，頂多再加24小時保全，全台灣不是只有台北市有機房。

議會財建警衛委員會最後僅同意112年IDC機房租賃預算，但附帶決議應參考其他民間機房業者租賃費，與中華電信議價後再行簽訂租賃合約。至於113至122年連續性預算不予編列。

此外，基於行政倫理，認為北市府不宜此刻決定錄影監視系統之機房方案，請警察局在今年底前擴大召集專家學者開會研商機房自建或租賃之評估分析，並提報新任市府決定方案後，再送請議會同意編列相關預算。

市警局長楊源明指出，對於議會決議予以尊重。但針對內湖康樂機房自建，有做過評估，9月26日率同資訊局和負責建置的公司一起做會勘，一周內完成，會勘後評估認為自建成本，康樂機房是2.3億元，現行中華電信成本是2億300元，初步評估後自建成本還是比較高。