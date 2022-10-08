中市改善95校通學步道 移樹穴、拆電桿打造坦途

台中市政府積極改善各級學校通學步道，目前78校完工，總經費2億1000多萬元。另17校施工中，經費2億2000多萬元。台中市家長會長協會中區執行長詹孟哲説，市府改善通學步道數量比新北市、台南市多，家長與學生有感，希望盧市府持續施作。

建設局長陳大田指出，所謂的「通學步道」是從校園上、下學動線，針對校區空間及周邊通道檢討，彙整交通、工務及學校及家長等多方意見及需求，有的須拆校園圍，包括退縮、建置人行道、增加照明、標誌標線重繪、交通號誌調整、規劃家長接送區、管線設施整合等方式改善，跨單位合作，打造安心步道。

教育局指出，市府跨局處合作，教育局目前完成95校周邊校地退縮整平及樹木修剪，局長楊振昇說，通學步道改善，家長接送學生以前須繞道或不方便臨時停車的情況，均明顯改善，最重要的是學生上下學安全，附近居民及用路人也受益，他說，這是實踐人本交通環境首要工作。