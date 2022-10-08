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基隆捷運和汐東線併軌 侯友宜：舉雙手贊成願承擔負責

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立，雖然下著大雨，但現場仍聚集超過1500名鄉親熱情相挺。侯友宜說，目前捷運汐東線正等待行政院核定，跟基隆捷運併軌也不是問題，舉雙手贊成，願意承擔下新北該負責的部分，重點是中央能盡快核定。

侯友宜表示，4年前在汐金萬做了許多承諾，感謝在場議員及所有里長的努力、實現承諾，大家一起讓這塊土地進步、改變。

侯友宜說，汐止的未來將隨著捷運、交通網路顯著發展，目前捷運汐東線正等待行政院核定，他一再強調，甚至跟基隆捷運併軌也不是問題，舉雙手贊成，願意承擔下新北該負責的部分，重點是中央能盡快核定，盡速完成、把捷運做好。

再過2天就是國慶日，侯友宜表示，大家的國家是中華民國，土地在台、澎、金、馬，選舉中不論如何大家都必須團結、不要製造衝突對立，大家一起愛國家、守護台灣這塊土地，讓土地上的人們安居樂業。

侯友宜指出，他的每一項建設政策、都是說到做到，誠信很重要，他歡迎大家檢視。他要用好好做事的態度，贏得民眾的肯定與支持，11月26日大家要投票，剩下50天拜託大家幫忙拉票、催票，繼續拚下去，讓大家比4年前拚出頭天。

侯友宜還說，公托、共融性公園、日照中心、銀髮俱樂部等擴及汐金萬的每一個角落，讓每個年齡層都獲得很好的照顧。而金山中角灣衝浪基地、中山溫泉公園、萬里漁夫市集，都將帶動整個地區的觀光發展。

新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜汐止、金山、萬里聯合競選總部今天成立。記者游明煌／攝影

基隆捷運 侯友宜 新北市長 2022大選

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