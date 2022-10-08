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城市繪本最終章 紙張交疊動態遊新北

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北城市繪本發表會今於新北市立圖書館總館舉辦。圖／新北市文化局提供
新北城市繪本發表會今於新北市立圖書館總館舉辦。圖／新北市文化局提供

新北市府今年推出繪本最終章《回望 當我們同在新北》，描圖紙頁利用紙張透明度，透過紙張頁面翻動、交疊形成動態敍事，一頁頁吸引讀者目光及好奇心，慢慢由遠拉串出一條隨著時間演進、今昔變幻的故事長河帶領大家雲遊親近新北各地。

新北市府自2018年陸續推出新北城市繪本系列作品《啟程‧雲遊新北》、《轉角‧新北練習曲》、《蛙愛‧活水新北‧金鶴》及《金夕‧窩在新北》等4本專書，今年推出繪本最終章《回望 當我們同在新北》。

新北市文化局表示，本次前進國小校園共書巡迴將繪本送進學校班級裡，以暢遊新北、走讀學習為主題，提供老師教學指引，結合12年國教課程綱要，搭配新北5條美學廊帶景點，以聯合國SDGs永續發展目標，培養孩子累積生活素養及熟識新北在地家鄉。另串聯學校志工及老師，以一校一劇本製作戲劇演繹，讓紙上繪本真正動起來。

新北城市繪本同時提供線上有聲書無限聆聽，由作家粘忘凡老師，以極富感染力的溫柔嗓音詮釋全套1至5集繪本，讓無法透過書本閱讀或是學齡前的孩子，可用聽覺看見故事的美好風景，享受書本中的樂趣，讓孩子們跟著故事主角小蛙發現最新隱藏神秘角色「小鯨奇」，增加親子之間的話題分享及互動。

文化局表示，即日起至年底，除了在新北市的各個圖書館、閱覽室可借閱到完整套書，今年度文化局將進行圖書館志工說故事、以及繪本動起來演書，從五條美學廊帶博物館及偏鄉學校出發，預計進行至少122場次、遍及28所國小，邀請大小朋友跟著新北城市繪本去旅行，按圖索驥探尋文化景點，以在地生活的角度重新認識新北市。

新北市府今年推出繪本最終章《回望 當我們同在新北》。圖／新北市文化局提供
新北市府今年推出繪本最終章《回望 當我們同在新北》。圖／新北市文化局提供

文化局 圖書館

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