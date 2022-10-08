新店雙城橋完成增設人行橋 保障用路人通行安全

位於新北市新店區的雙城橋因橋面狹窄而有人車爭道現象，嚴重影響通行安全，新北市政府養工處最近完成增設鋼構人行橋，提供行人專用跨河通路，以保障用路人安全及舒適的通行環境。

養工處表示，雙城橋是往來新店區安康路3段及雙城路重要橋梁，當地居民透過雙城橋往返安康路、雙城路與玫瑰路，但因橋面路寬僅4.4公尺過於狹窄，橋上空間不足無法設置人行道，導致行人與車輛共行險象環生。

經評估並與當地里長及居民會勘、取得共識之後，決定於雙城橋上游側增設人行橋，提供行人專用跨河通道，讓民眾有更安全的通行環境。