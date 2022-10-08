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越配「八指姑娘」串珠細活當復健 成立關懷協會助外配

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
武氏芳恆右手三隻手指慘遭截斷，成為「八指姑娘」，開朗的武氏芳恆挑戰串珠細活當復健，5年前還成立成立新北市八里新住民關懷協會，日前在移民署北區事務大隊北市服務站的10月「新住民家庭教育暨法令宣導」課程中，分享她的奮鬥歷程。記者廖炳棋/翻攝
武氏芳恆右手三隻手指慘遭截斷，成為「八指姑娘」，開朗的武氏芳恆挑戰串珠細活當復健，5年前還成立成立新北市八里新住民關懷協會，日前在移民署北區事務大隊北市服務站的10月「新住民家庭教育暨法令宣導」課程中，分享她的奮鬥歷程。記者廖炳棋/翻攝

越南新住民武氏芳恆1998年結婚來台，當時身在異鄉且經濟環境較為艱難，為分擔家計到工廠工作，卻因為工廠機械設備安全防護不足，發生工安意外，武氏芳恆右手三隻手指慘遭截斷成為「八指姑娘」，開朗的武氏芳恆挑戰串珠細活當復健，5年前還成立成立新北市八里新住民關懷協會，日前在移民署北區事務大隊北市服務站的10月「新住民家庭教育暨法令宣導」課程中，分享她的奮鬥歷程。

武氏芳恆說，她在2005年擔任工廠包裝員時，不小心遭機器切斷右手3隻手指，經緊急送醫手術，只接回1指，另外食指半截是由左腳趾移植，隔年復健，她挑戰串珠細活，作成鑰匙圈及名片卡套，她說：「以為從此右手將廢掉，卻因為將這些小禮物送給朋友，得到了感動與喜悅才走出傷痛」。

性格開朗的武氏芳恆，在周遭友人的鼓勵與幫助下，漸漸走出陰霾，自詡為「八指姑娘」，在友人幫忙下，也得到即時救助與賠償，但武氏芳恆發現新住民在台灣因為語言隔閡，原本在陌生環境既有的疏離感，面對突發狀況更無所適從。

發生意外啟發武氏芳恆回饋社會的想法，她努力學習中文，現在攻讀空中大學，不但取得保險人員證照及母語師資證照，5年前成立新北市八里新住民關懷協會，幫助克服語言隔閡、文化差異及就業資源等困難。此外，她也積極協助經濟弱勢家庭申請社會福利，給予不幸遭受家庭暴力的婦女關心與支持，並提供法律諮詢服務，希望用「八指姑娘」的感恩心，牽起在生活上遭遇困頓的新住民姊妹予以扶持與依靠。

武氏芳恆右手三隻手指慘遭截斷，成為「八指姑娘」，開朗的武氏芳恆挑戰串珠細活當復健，5年前還成立成立新北市八里新住民關懷協會，日前在移民署北區事務大隊北市服務站的10月「新住民家庭教育暨法令宣導」課程中，分享她的奮鬥歷程。記者廖炳棋/翻攝
武氏芳恆右手三隻手指慘遭截斷，成為「八指姑娘」，開朗的武氏芳恆挑戰串珠細活當復健，5年前還成立成立新北市八里新住民關懷協會，日前在移民署北區事務大隊北市服務站的10月「新住民家庭教育暨法令宣導」課程中，分享她的奮鬥歷程。記者廖炳棋/翻攝

新住民 復健

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