150萬片馬賽克磁磚拼貼 平溪黑金煤礦歲月景觀牆今啟用

新北市平溪區公所歷時110天、以150萬片鶯歌陶瓷馬賽克拼貼而成的「平溪黑金煤礦歲月」景觀牆，今天完工啟用，串連菁桐商圈的景觀牆長達80公尺，量體壯觀吸睛，透過一列獨眼小僧自青桐煤礦緩緩駛出鋪陳畫面，訴說平溪過往採煤故事，吸引許多遊客駐足拍照打卡。

市長侯友宜表示，平溪礦業可追溯至100年前，雖然目前礦業繁華不再，但平溪仍是全台著名的觀光景點，擁有全台最大的簾幕十分瀑布及孝子山群、淡蘭古道中路等登山古道，近年更陸續完成平菁橋舊橋改建、菁桐與十分老街鋪面改善、十分瀑布風景區增設友善步道等工程，大幅提升觀光品質，歡迎遊客造訪，親山近水、踏尋平溪煤礦歲月文化路徑。

民政局長柯慶忠表示，黑金煤礦過去是台灣經濟基石，曾為北台灣煤礦重工業城的平溪，鼎盛時期有高達21座礦場，年產量可達40萬公噸。本次設計將早期平溪挖礦情境融入牆面，並以噴墨窰燒的6張歷史黑白巨幅相片訴說過往黑金歲月的故事。

平溪區長曾繁盛指出，工程經費總計450萬，感謝市府補助。景觀牆面是既有的水泥擋土牆，設計克服排水問題，將排水導入擋土牆內，以防止水痕汙漬殘留牆面破壞整體美觀。此外，牆面材質特別選用每塊1.1公分乘1.1公分、高溫窯燒的鶯歌馬賽克磁磚，耐久性、保色性都大幅提升。

曾繁盛說，從景觀牆可以看到當年礦區工作的日常，其中牆面最右邊的運煤列車，因駕駛座正前方有大圓孔電器機關車頭，俗稱「獨眼小僧」，不但是台灣最早電氣化的運煤小火車，也是目前僅存尚在運作的電氣化機車頭。

另外，「捨石山」照片描述當年礦坑內爆破、開挖岩層尋找礦層，及選煤廠內挑選優良煤礦後所遺留的大量石渣、石塊，經年累月堆積成「捨石山」，現已成平溪著名觀光景點，位置就在菁桐煤礦紀念公園內，可眺望慈母嶺、石燭尖、九龍山、中央尖，許多民眾都特別前來登山健行、體驗礦區過往。

曾繁盛說，當年那個辛苦的採礦年代，女性對於礦業也有很大的貢獻，早期曾經也在坑內工作，後來大多負責在坑外推車、選煤、倒廢礦石等工作，從黑白照片中五位女性礦工合推大型煤斗車廂相片，正映照出這股不可忽視的女力。