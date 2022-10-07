150萬片馬賽克磁磚拼貼 平溪煤礦歲月景觀牆啟用

歷時3個多月、以150萬片鶯歌陶瓷馬賽克拼貼而成的「平溪黑金煤礦歲月」景觀牆今天啟用，透過俗稱「獨眼小僧」的運煤小火車自菁桐煤礦緩緩駛出畫面，吸引遊客駐足拍照。

新北市政府民政局發布新聞稿，民政局長柯慶忠表示，黑金煤礦過去是台灣經濟基石，平溪區曾是北台灣煤礦重工業城，鼎盛時期有高達21座礦場，年產量可達40萬公噸。本次設計融入早期平溪挖礦情境牆面，並以噴墨

窯燒6張歷史黑白巨幅相片，訴說過往黑金歲月故事。

平溪區長曾繁盛說，從景觀牆可看到當年礦區工作的日常，其中牆面最右邊的運煤列車駕駛座正前方有大圓孔電器機關車頭，俗稱「獨眼小僧」，不但是台灣最早電氣化的運煤小火車，也是目前僅存尚在運作的電氣化機車頭。

另外，「捨石山」照片描述當年礦坑內爆破、開挖岩層尋找礦層及選煤廠內挑選優良煤礦後所遺留的大量石渣和石塊，經年累月堆積成「捨石山」，現已成平溪著名觀光景點，位置就在菁桐煤礦紀念公園內，可眺望慈母嶺、石燭尖、九龍山與中央尖，許多民眾都特別前來健行、體驗礦區過往。

曾繁盛說，景觀牆面是既有的水泥擋土牆，設計克服排水問題，將排水導入擋土牆內，防止水痕污漬殘留；牆面材質特別選用高溫窯燒的鶯歌馬賽克磁磚，大幅提升耐久性與保色性。

曾繁盛說，在當年辛苦的採礦年代，女性早期也在坑內工作，後來大多負責在坑外推車、選煤與倒廢礦石等，對礦業有巨大貢獻，從黑白照片中5名女性礦工合推大型煤斗車廂相片，正映照出這股不可忽視的女力。

新北市長侯友宜表示，平溪礦業可追溯至100年前，雖然目前礦業繁華不再，但平溪仍是著名觀光景點，擁有全台最大的簾幕十分瀑布、孝子山群及淡蘭古道中路等登山古道，近年更陸續完成平菁橋舊橋改建與十分瀑布風景區增設友善步道等工程，提升觀光品質。