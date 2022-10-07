快訊

全天開冷氣養甲蟲…警察被退宿 告警政署結果曝光

清冠一號公費適用對象擴大4類人 孕婦、兒童再研議

國人瘋日本！機場人力不足 台灣虎航三航點班表異動

新北平溪打造不老長智村 失智照護據點示範區

中央社／ 新北7日電

新北市65歲以上長者近66萬人，罹患失智症者推估有4萬6000人，新北市政府特別在全國人口老化程度最高的平溪區打造「不老長智村」，希望作為失智照護據點示範區。

新北市長侯友宜今天出席平溪「不老長智村」成果發表記者會，期許結合市府團隊、里長、社區商家等力量，陪伴並關懷長輩，建構高齡安居環境。

侯友宜表示，平溪區是全國老化程度最高的社區，市府團隊為此建置不老長智村，透過社區衛生所結合在地商圈、鄰里、發展協會等形成友善互助網絡，大家攜手照顧平溪的失智長輩們，並運用智慧科技輔助失智照護，為長輩打造友善的生活環境及空間。

他表示，期許善用新北市的失智照顧據點，提升市民對失智的了解，從日常生活中關心及照顧長輩，讓長輩們在新北市安居樂業。

衛生局表示，未來將持續透過公私協力方式，輔以失智友善計畫，透過失智友善訓練、宣導、工作坊等活動，連結社區中商家、郵局、寺廟、醫療院所等各場域組織及鄰里成為共同守護力量，打造失智症者安心生活的熟悉環境；推動科技照護，減少城鄉差距，用心守護新北市長者於社區中安老。

新北市長 失智症 平溪

延伸閱讀

綠營指新北市府淪選舉機器 侯友宜：一切照規定

促銷新北農產 消費滿350三重農會抽6萬機車

民進黨批新北市府行政不中立 國民黨團：林佳龍才是法院認證

綠營批侯友宜行政不中立 林佳龍：新北需結構轉型

相關新聞

薇閣保護區蓋幼兒園惹議 居民抗議要求北市府撤案

台北市私立薇閣小學欲在北投環境保護區內設置幼兒園惹議，居民成立「北投泉源自救會」抗議。自救會指出，幼兒園設置地點除了影響...

新北平溪建置不老長智村 侯友宜：打造失智友善示範區

新北市平溪區是全國人口老化程度最高的社區，市政府打造成不老長智村，市長侯友宜說，平均每3位就有一位是長者，打造不老長智村...

平菁橋改建完工通車 侯友宜：動線流暢提升觀光建設

新北市政府以不到1年的時間，將原本線型不佳的平溪菁桐老街旁舊橋拆除改建並拓寬增設人行道，新北市長侯友宜今天前往現場視察後...

疫情退散 市議員參選人小額募款送「御守+香火袋」

疫情未退，北市議員戴錫欽推出競選小物「有拜有保佑」，如果小額捐款300元，就會送御守；如果捐款500元，再加送香火袋，還...

汙染環繞孩子 張雅娟創製環保用品

NatureMe創辦人張雅娟為了孩子，眼見生活充斥汙染問題，因此研究各種不同的材料，製作出無毒親膚的親子用品，其中最受歡...

新北橋梁機車道 路幅狹窄撞況多

新北汽機車近3百萬輛，橋梁多採汽機車分流，但機車道常發生事故。市警局統計，重新、浮洲及大漢橋採分流，上半年機車事故248...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。