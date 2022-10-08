機車換電池騎人行道 汐止民怨人車爭道危險

聯合新聞網／ 觀天下
機車為了貪圖一時的方便，直接騎上人行道換電池，經常與行經的行人相衝突，也讓不少民眾反應真的好危險。 圖／觀天下有線電視提供
機車為了貪圖一時的方便，直接騎上人行道換電池，經常與行經的行人相衝突，也讓不少民眾反應真的好危險。 圖／觀天下有線電視提供

觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止建成路的公有停車場，除了汽車格，一旁也有youbike租借站，而在去年連電動機車都設置電池交換站，不少機車為了貪圖方便，就騎上人行道換電池，引起不少民怨，所以，今(7)日新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位會勘，要求改善。

在汐止建成路上的城中公有停車場，為了不讓行人直接在停車場內穿梭，和進進出出的汽車爭道，所以，前幾年利用一旁的空間，施作了實體人行道，人車分道更安全，不過，自從去年在這一旁設置了電動機車的電池交換站之外，不少機車為了貪圖一時的方便，就直接騎上人行道換電池，經常與行經的行人相衝突，也讓不少民眾反應真的好危險，抱怨機車族對於前後兩端都有設置禁行機車的牌子，根本就視若無睹。

城中里里長廖福賢說，停車場裡的人行道，買菜或是輪椅族等等很多人都在這裡通行，但是最近發現很多很多的騎機車的都會騎上人行道，無形中就會有糾紛產生，因為有時候會碰撞到行人，也會造成阻塞，真的很困擾，尤其通行的大部分都是gogoro的機車，他們都是為了到停車場內的電池交換站換電池，有時候和行人相衝突，口氣不好的話，就會產生糾紛，現在拆掉了，希望以後機車不要再騎在人行道上了。

新北市議員廖先翔服務處特助邱志偉表示，因為有部分機車族為了一時方便，要取得gogoro電池的替換，不想走一小段路，就直接把機車騎上人行道，就和行人安全性相衝突，所以，今天請市府交通局、警分局協調，現在已經請廠商將電池交換站移除了，問題應該就能改善。

人行道 停車場

延伸閱讀

18名局處首長出席三重造勢晚會 新北民進黨團批侯友宜行政不中

民進黨批新北市府行政不中立 國民黨團：林佳龍才是法院認證

90度角難進出 汐止貨櫃道橋停車場入口加寬

緊鄰汐止貨櫃專用道吵 增隔音牆降噪有效果

相關新聞

提升觀光建設 平溪平菁橋改建通車

新北平溪區菁桐老街旁的平菁橋，由新舊兩座橋梁交會，呈現Y字型，其中舊橋已有高達55年橋齡，除了結構強度逐漸降低外，早期並...

機車換電池騎人行道 汐止民怨人車爭道危險

汐止建成路的公有停車場，除了汽車格，一旁也有youbike租借站，而在去年連電動機車都設置電池交換站，不少機車為了貪圖方便，就騎上人行道換電池，引起不少民怨，所以，今(7)日新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位會勘，要求改善。

北投保護區設幼園 居民喊撤案

私立薇閣小學欲在北投環境保護區內設幼兒園，居民組「北投泉源自救會」抗議多時，自救會昨天指出，薇閣申請書不符法規、造成塞車...

150萬片馬賽克磁磚拼貼 平溪黑金煤礦歲月景觀牆今啟用

新北市平溪區公所歷時110天、以150萬片鶯歌陶瓷馬賽克拼貼而成的「平溪黑金煤礦歲月」景觀牆，今天完工啟用，串連菁桐商圈...

薇閣保護區蓋幼兒園惹議 居民抗議要求北市府撤案

台北市私立薇閣小學欲在北投環境保護區內設置幼兒園惹議，居民成立「北投泉源自救會」抗議。自救會指出，幼兒園設置地點除了影響...

新北平溪建置不老長智村 侯友宜：打造失智友善示範區

新北市平溪區是全國人口老化程度最高的社區，市政府打造成不老長智村，市長侯友宜說，平均每3位就有一位是長者，打造不老長智村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。