機車換電池騎人行道 汐止民怨人車爭道危險

觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止建成路的公有停車場，除了汽車格，一旁也有youbike租借站，而在去年連電動機車都設置電池交換站，不少機車為了貪圖方便，就騎上人行道換電池，引起不少民怨，所以，今(7)日新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位會勘，要求改善。

在汐止建成路上的城中公有停車場，為了不讓行人直接在停車場內穿梭，和進進出出的汽車爭道，所以，前幾年利用一旁的空間，施作了實體人行道，人車分道更安全，不過，自從去年在這一旁設置了電動機車的電池交換站之外，不少機車為了貪圖一時的方便，就直接騎上人行道換電池，經常與行經的行人相衝突，也讓不少民眾反應真的好危險，抱怨機車族對於前後兩端都有設置禁行機車的牌子，根本就視若無睹。

城中里里長廖福賢說，停車場裡的人行道，買菜或是輪椅族等等很多人都在這裡通行，但是最近發現很多很多的騎機車的都會騎上人行道，無形中就會有糾紛產生，因為有時候會碰撞到行人，也會造成阻塞，真的很困擾，尤其通行的大部分都是gogoro的機車，他們都是為了到停車場內的電池交換站換電池，有時候和行人相衝突，口氣不好的話，就會產生糾紛，現在拆掉了，希望以後機車不要再騎在人行道上了。

新北市議員廖先翔服務處特助邱志偉表示，因為有部分機車族為了一時方便，要取得gogoro電池的替換，不想走一小段路，就直接把機車騎上人行道，就和行人安全性相衝突，所以，今天請市府交通局、警分局協調，現在已經請廠商將電池交換站移除了，問題應該就能改善。