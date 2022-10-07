鹿港龍山寺「夔龍窗」修復才開說明會 文資局坦承疏忽

國定古蹟鹿港龍山寺彩繪嚴重斑駁，今年展開修復工程，但五門殿虎邊的「夔龍窗」彩繪卻爆出爭議，在地文史人士認為色彩太過鮮豔，鯉魚眼神更是死氣沉沉，文化部文資局今到龍山寺舉辦說明會，坦承彩繪前未舉行說明會確有瑕疵，將加強與地方溝通；但修復所用的材料、畫面比例、圖稿樣式等都是邀集委員審查確定。

文資局今年啟動鹿港龍山寺彩繪修復計畫，主要針對五門殿、戲台、拜殿、正殿、後殿等共約1163件彩繪，預算經費5600萬元，4月施作五門殿虎邊的「夔龍窗」作為示範區，整體彩繪計畫預計2025年完成，這是鹿港龍山寺歷年最大規模的彩繪修復案。

鹿港龍山寺彩繪修復工程好不容易跨出第一步，但五門殿虎邊的「夔龍窗」卻讓地方炸鍋，文史工作者蔣敏全說，傳統鯉魚躍龍門表現在於活靈活現的精神，但彩繪後的鯉魚眼睛只點黑眼珠，眼白比例怪異，「死氣沉沉如何跳龍門？」且鯉魚變成「金魚」有違魚躍龍門的奮鬥本質，「既是不平凡的金魚，如何身輕如燕跳躍？」

文資局指出，虎邊「夔龍窗」彩繪劣損超過8成，「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪調查研究暨修復計畫」建議以傳統工法重新施作；也進行紅外線、可見光攝影檢測與紀錄，色料是依據科學檢測的資料選用。

今天現場也有民眾質疑，為何說明會是已彩繪後才舉辦，沒有事先做模型或考究說明就直接畫上去，文資局指出，確實在修復再利用計畫中，施工前必須開說明會，這部分確實疏忽了。

計畫主持人之一吳慶泰也說，當時考量先有成果讓大家看，才會在彩繪期間開說明會；計畫主持人李昱也說，若在相關佐證後工序或顏色有落差是可以調整的，並非不可逆。