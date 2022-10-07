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鹿港龍山寺「夔龍窗」修復才開說明會 文資局坦承疏忽

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港龍山寺虎邊「夔龍窗」彩繪劣損超過8成，經過修復地方卻引發爭議。記者林敬家／攝影
鹿港龍山寺虎邊「夔龍窗」彩繪劣損超過8成，經過修復地方卻引發爭議。記者林敬家／攝影

國定古蹟鹿港龍山寺彩繪嚴重斑駁，今年展開修復工程，但五門殿虎邊的「夔龍窗」彩繪卻爆出爭議，在地文史人士認為色彩太過鮮豔，鯉魚眼神更是死氣沉沉，文化部文資局今到龍山寺舉辦說明會，坦承彩繪前未舉行說明會確有瑕疵，將加強與地方溝通；但修復所用的材料、畫面比例、圖稿樣式等都是邀集委員審查確定。

文資局今年啟動鹿港龍山寺彩繪修復計畫，主要針對五門殿、戲台、拜殿、正殿、後殿等共約1163件彩繪，預算經費5600萬元，4月施作五門殿虎邊的「夔龍窗」作為示範區，整體彩繪計畫預計2025年完成，這是鹿港龍山寺歷年最大規模的彩繪修復案。

鹿港龍山寺彩繪修復工程好不容易跨出第一步，但五門殿虎邊的「夔龍窗」卻讓地方炸鍋，文史工作者蔣敏全說，傳統鯉魚躍龍門表現在於活靈活現的精神，但彩繪後的鯉魚眼睛只點黑眼珠，眼白比例怪異，「死氣沉沉如何跳龍門？」且鯉魚變成「金魚」有違魚躍龍門的奮鬥本質，「既是不平凡的金魚，如何身輕如燕跳躍？」

文資局指出，虎邊「夔龍窗」彩繪劣損超過8成，「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪調查研究暨修復計畫」建議以傳統工法重新施作；也進行紅外線、可見光攝影檢測與紀錄，色料是依據科學檢測的資料選用。

今天現場也有民眾質疑，為何說明會是已彩繪後才舉辦，沒有事先做模型或考究說明就直接畫上去，文資局指出，確實在修復再利用計畫中，施工前必須開說明會，這部分確實疏忽了。

計畫主持人之一吳慶泰也說，當時考量先有成果讓大家看，才會在彩繪期間開說明會；計畫主持人李昱也說，若在相關佐證後工序或顏色有落差是可以調整的，並非不可逆。

文化資產局陳濟民今天表示，鹿港龍山寺是國內寺廟建築極具藝術價值，但彩繪修復工程困難度高，目前多數彩繪為大師郭新林在1958年到1964年陸續完成，彩繪曾在1986年做過保固，但至今30多年都沒有大修，這次的彩繪修復團隊已是全台最堅強，民眾對施作工法與呈現有不同意見，表示很多人關心，未來會廣聽意見納進後續工程施作。

文資局今天到國定古蹟鹿港龍山寺進行整體修護專案計畫與彩繪修護施作說明會。記者林敬家／攝影
文資局今天到國定古蹟鹿港龍山寺進行整體修護專案計畫與彩繪修護施作說明會。記者林敬家／攝影
鹿港龍山寺彩繪斑駁嚴重，將進行彩繪修復。記者林敬家／攝影
鹿港龍山寺彩繪斑駁嚴重，將進行彩繪修復。記者林敬家／攝影
鹿港龍山寺搭起鷹架，進行彩繪修復。記者林敬家／攝影
鹿港龍山寺搭起鷹架，進行彩繪修復。記者林敬家／攝影
鹿港龍山寺彩繪修復計畫團隊今到廠辦說明會。記者林敬家／攝影
鹿港龍山寺彩繪修復計畫團隊今到廠辦說明會。記者林敬家／攝影

龍山寺 鹿港

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