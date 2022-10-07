鹿港龍山寺「夔龍窗」修復才開說明會 文資局坦承疏忽
國定古蹟鹿港龍山寺彩繪嚴重斑駁，今年展開修復工程，但五門殿虎邊的「夔龍窗」彩繪卻爆出爭議，在地文史人士認為色彩太過鮮豔，鯉魚眼神更是死氣沉沉，文化部文資局今到龍山寺舉辦說明會，坦承彩繪前未舉行說明會確有瑕疵，將加強與地方溝通；但修復所用的材料、畫面比例、圖稿樣式等都是邀集委員審查確定。
文資局今年啟動鹿港龍山寺彩繪修復計畫，主要針對五門殿、戲台、拜殿、正殿、後殿等共約1163件彩繪，預算經費5600萬元，4月施作五門殿虎邊的「夔龍窗」作為示範區，整體彩繪計畫預計2025年完成，這是鹿港龍山寺歷年最大規模的彩繪修復案。
鹿港龍山寺彩繪修復工程好不容易跨出第一步，但五門殿虎邊的「夔龍窗」卻讓地方炸鍋，文史工作者蔣敏全說，傳統鯉魚躍龍門表現在於活靈活現的精神，但彩繪後的鯉魚眼睛只點黑眼珠，眼白比例怪異，「死氣沉沉如何跳龍門？」且鯉魚變成「金魚」有違魚躍龍門的奮鬥本質，「既是不平凡的金魚，如何身輕如燕跳躍？」
文資局指出，虎邊「夔龍窗」彩繪劣損超過8成，「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪調查研究暨修復計畫」建議以傳統工法重新施作；也進行紅外線、可見光攝影檢測與紀錄，色料是依據科學檢測的資料選用。
今天現場也有民眾質疑，為何說明會是已彩繪後才舉辦，沒有事先做模型或考究說明就直接畫上去，文資局指出，確實在修復再利用計畫中，施工前必須開說明會，這部分確實疏忽了。
計畫主持人之一吳慶泰也說，當時考量先有成果讓大家看，才會在彩繪期間開說明會；計畫主持人李昱也說，若在相關佐證後工序或顏色有落差是可以調整的，並非不可逆。
文化資產局陳濟民今天表示，鹿港龍山寺是國內寺廟建築極具藝術價值，但彩繪修復工程困難度高，目前多數彩繪為大師郭新林在1958年到1964年陸續完成，彩繪曾在1986年做過保固，但至今30多年都沒有大修，這次的彩繪修復團隊已是全台最堅強，民眾對施作工法與呈現有不同意見，表示很多人關心，未來會廣聽意見納進後續工程施作。
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