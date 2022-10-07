公車少出入不便 汐止茄苳里盼設youbike2.0

在汐止區茄苳里，因為，公車班次很少，許多民眾都要走路到忠孝東路搭公車，真的很不方便，只是之前希望在佳醫托老人中心前設youbike站，卻因為要挖埋管線而作罷，現在youbike2.0沒有埋線路問題，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，討論增設YouBike2.0租借站的可行性。

茄苳里長葉雅惠說，早期要設youbike1.0的時候是沒辦法的，因為地薄的關係所以沒辦法，現在2.0是不需再挖地埋線，現在是用太陽能的，都很方便，所以，很感謝議員廖先翔幫忙，這裡如果能夠再增設一站是對大家很有幫助的。

新北市議員廖先翔表示，過去茄苳路只有崇德國小前有空間跟條件設置youbike站，那因為後來有升級2.0，同時施工條件有比較寬鬆也不用挖馬路或是埋設管線，所以，過去里長建議的點也就是佳醫護理之家前的空間，過去1.0沒辦法設置，現在2.0再請相關單位來看一下，是不是符合施工的條件。

廖先翔指出，會勘回去之後捷安特公司也會請他們的工程人員到現場來確認，原則上如果可以的話，就會在這裡設置10-15台的youbike2.0，那也因為茄苳路公車服務密集度比較不足，大部分都是使用新巴士，所以，如果能夠有公共自行車讓民眾使用的話，對於這邊民眾出入會更方便。