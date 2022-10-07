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平溪平菁橋改建完工通車 提昇觀光建設

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平菁橋改建完工通車，市府還優化菁桐老街觀光人行與車行動線，提供遊客舒適的旅遊體驗及當地民眾友善的通行空間。 圖／觀天下有線電視提供
平菁橋改建完工通車，市府還優化菁桐老街觀光人行與車行動線，提供遊客舒適的旅遊體驗及當地民眾友善的通行空間。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府以不到一年的時間，將原本線型不佳的平溪菁桐老街旁舊橋拆除改建並拓寬增設人行道新北市長侯友宜今（7）日前往現場視察後隨即開放通車。侯友宜對於工務局承諾11個月如期完工表示肯定，並強調，讓交通動線更流暢，是推動地方建設、提昇觀光品質的不二法門。

位於平溪區菁桐老街旁的平菁橋，由新舊兩座橋梁交會，呈現Y字型，其中舊橋已有高達55年橋齡，除了結構強度逐漸降低外，早期並未設置人行道供民眾行走，每逢假日常造成人車爭道，險象環生。因此市府向中央爭取補助經費，斥資七千多萬改建，市長特別安排今日到場「驗收」，並正式宣布開放新橋通車。

新的平菁橋以鋼結構施作，漸進式加寬，以不落墩柱形式橫跨基隆河，有效提升橋梁承載能力及耐震強度，確保橋梁安全及河道順暢，並特別調整公車停等區位置，打造安全更完善的用路環境。

侯友宜表示，每年吸引數萬名國內外遊客的平溪放天燈活動，是新北市著名的國際觀光景點，而平菁橋則是菁桐地區主要交通動脈。市府除了改建舊橋，更優化菁桐老街觀光人行與車行動線，提供遊客舒適的旅遊體驗及當地民眾友善的通行空間。

市議員林裔綺也說，這座平菁橋年代真的久遠，她首屆議員時就積極建議改建事宜，好在經過多年下來，平菁橋終於全面改建完成，也讓人車更好行，感謝市府的用心。

白石里長賴明焜說，改建平菁橋是他當里長多年來的願望，今天終於圓夢了，很感謝一路來協助的新北市政府，中央單位，民意代表，讓地方的重要建設有新突破。

新北市長 人行道 平溪

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