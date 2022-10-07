平溪平菁橋改建完工通車 提昇觀光建設

新北市政府以不到一年的時間，將原本線型不佳的平溪菁桐老街旁舊橋拆除改建並拓寬增設人行道，新北市長侯友宜今（7）日前往現場視察後隨即開放通車。侯友宜對於工務局承諾11個月如期完工表示肯定，並強調，讓交通動線更流暢，是推動地方建設、提昇觀光品質的不二法門。

位於平溪區菁桐老街旁的平菁橋，由新舊兩座橋梁交會，呈現Y字型，其中舊橋已有高達55年橋齡，除了結構強度逐漸降低外，早期並未設置人行道供民眾行走，每逢假日常造成人車爭道，險象環生。因此市府向中央爭取補助經費，斥資七千多萬改建，市長特別安排今日到場「驗收」，並正式宣布開放新橋通車。

新的平菁橋以鋼結構施作，漸進式加寬，以不落墩柱形式橫跨基隆河，有效提升橋梁承載能力及耐震強度，確保橋梁安全及河道順暢，並特別調整公車停等區位置，打造安全更完善的用路環境。

侯友宜表示，每年吸引數萬名國內外遊客的平溪放天燈活動，是新北市著名的國際觀光景點，而平菁橋則是菁桐地區主要交通動脈。市府除了改建舊橋，更優化菁桐老街觀光人行與車行動線，提供遊客舒適的旅遊體驗及當地民眾友善的通行空間。

市議員林裔綺也說，這座平菁橋年代真的久遠，她首屆議員時就積極建議改建事宜，好在經過多年下來，平菁橋終於全面改建完成，也讓人車更好行，感謝市府的用心。

白石里長賴明焜說，改建平菁橋是他當里長多年來的願望，今天終於圓夢了，很感謝一路來協助的新北市政府，中央單位，民意代表，讓地方的重要建設有新突破。