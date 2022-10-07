快訊

國道突飛來鐵片砸中妻 陷昏迷前對夫說「這句話」惹人鼻酸

陳文章當選台大校長 同為候選人的兩位名醫對他這樣說

淡水福佑宮整修動工典禮 大規模修復預計三年完成

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水信仰中心媽祖廟福佑宮，今天舉辦隆重的整修工程動工儀式，預計三年完成。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水信仰中心媽祖廟福佑宮，今天舉辦隆重的整修工程動工儀式，預計三年完成。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區，位於老街上的三級古蹟也是淡水地方上的信仰中心媽祖廟福佑宮，今天上午廟方管委會舉辦隆重的福佑宮整修工程動工儀式，主委表示，其實這項計劃已經推行六年以上，今年終於在新北市文化局審核通過後，工程也順利發包，希望能夠將已經有240年歷史的廟體建物，包括許多石柱與木樑歪斜腐蝕的部份，還有屋頂漏水的部份進行修復，預計三年完成。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，在2015年淡水福佑宮因屋頂漏水，整座廟的上方架起維修鋼棚加蓋屋頂，2016年更特別將廟裡面大大小小總共有十多件的歷史文物進行封存，都是為了大規修整修廟宇而準備，而淡水福佑宮，建於清乾隆47年（西元1782年）、供奉天上聖母媽祖，位於淡水區中正路老街，是昔日滬尾街發展中心、當地年代最久廟宇，1985年公告為市定古蹟。

謝安棋表示，今年適逢福佑宮建廟240週年，在這段期間，經過大大小小的地震颱風，結構損壞，而這次是過去以來規模最大整修工程，包括木造結構、壁畫、古匾、交趾陶及相關土建工程等等，全得依照文資法規定採古法修復，耗資上億元的經費，從這個月開始，預計三年內完成，而在這期間福佑宮依然會開放信眾參拜，但會局部施工圍籬，也請民眾多加注意。

淡水 漏水

延伸閱讀

影／淡水男碎念妻碗盤不洗 妻暴怒持菜刀追夫百公尺

防涵洞淹水民眾受困 淡水公所首創救生圈設計

影／淡水翁欲解千萬定存 警問又是「假檢警真詐財」

歡慶鄞山寺200週年 淡水鄧公里重陽健行千人共襄盛舉

相關新聞

150萬片馬賽克磁磚拼貼 平溪黑金煤礦歲月景觀牆今啟用

新北市平溪區公所歷時110天、以150萬片鶯歌陶瓷馬賽克拼貼而成的「平溪黑金煤礦歲月」景觀牆，今天完工啟用，串連菁桐商圈...

薇閣保護區蓋幼兒園惹議 居民抗議要求北市府撤案

台北市私立薇閣小學欲在北投環境保護區內設置幼兒園惹議，居民成立「北投泉源自救會」抗議。自救會指出，幼兒園設置地點除了影響...

新北平溪建置不老長智村 侯友宜：打造失智友善示範區

新北市平溪區是全國人口老化程度最高的社區，市政府打造成不老長智村，市長侯友宜說，平均每3位就有一位是長者，打造不老長智村...

平菁橋改建完工通車 侯友宜：動線流暢提升觀光建設

新北市政府以不到1年的時間，將原本線型不佳的平溪菁桐老街旁舊橋拆除改建並拓寬增設人行道，新北市長侯友宜今天前往現場視察後...

疫情退散 市議員參選人小額募款送「御守+香火袋」

疫情未退，北市議員戴錫欽推出競選小物「有拜有保佑」，如果小額捐款300元，就會送御守；如果捐款500元，再加送香火袋，還...

汙染環繞孩子 張雅娟創製環保用品

NatureMe創辦人張雅娟為了孩子，眼見生活充斥汙染問題，因此研究各種不同的材料，製作出無毒親膚的親子用品，其中最受歡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。