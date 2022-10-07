淡水福佑宮整修動工典禮 大規模修復預計三年完成

新北市淡水區，位於老街上的三級古蹟也是淡水地方上的信仰中心媽祖廟福佑宮，今天上午廟方管委會舉辦隆重的福佑宮整修工程動工儀式，主委表示，其實這項計劃已經推行六年以上，今年終於在新北市文化局審核通過後，工程也順利發包，希望能夠將已經有240年歷史的廟體建物，包括許多石柱與木樑歪斜腐蝕的部份，還有屋頂漏水的部份進行修復，預計三年完成。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，在2015年淡水福佑宮因屋頂漏水，整座廟的上方架起維修鋼棚加蓋屋頂，2016年更特別將廟裡面大大小小總共有十多件的歷史文物進行封存，都是為了大規修整修廟宇而準備，而淡水福佑宮，建於清乾隆47年（西元1782年）、供奉天上聖母媽祖，位於淡水區中正路老街，是昔日滬尾街發展中心、當地年代最久廟宇，1985年公告為市定古蹟。

謝安棋表示，今年適逢福佑宮建廟240週年，在這段期間，經過大大小小的地震颱風，結構損壞，而這次是過去以來規模最大整修工程，包括木造結構、壁畫、古匾、交趾陶及相關土建工程等等，全得依照文資法規定採古法修復，耗資上億元的經費，從這個月開始，預計三年內完成，而在這期間福佑宮依然會開放信眾參拜，但會局部施工圍籬，也請民眾多加注意。