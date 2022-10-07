促銷新北農產 消費滿350三重農會抽6萬機車
新北市三重區農會在溪美及光復辦事處設立「重農好站」社區小舖，即日起至11月17日止與金山地區農會等6家農會超市共同舉辦摸彩送機車活動，民眾消費滿350元可抽特獎5部市價約6萬元機車、頭獎15台液晶電視等好禮。
新北市三重區農會為推廣新北農特產品，於溪美及光復等2處辦事處成立重農好站社區小舖，增加農產品銷售管道，並以地產地消與在地的農民配合，經由自產自銷減少運銷成本，提供消費者具有地方特色農產品。
今三重區農會於光復辦事處舉辦重農好站社區小舖開幕，即日起至11月17日止到三重農會超市及2處重農好站社區小舖單筆消費滿350元即可獲得摸彩券1張，於11月25日前投入店內彩券箱即可參加由金山地區農會等6家農會超市共同舉辦振興拚經濟、摸彩送機車活動，獎項有特獎市價約6萬5部機車、頭獎15台液晶電視等。
三重區農會理事長張石雄表示，近二年受疫情影響，居家自煮人口增加，因此除經營原有農會超市小農鮮舖品牌，今再設立2處社區小舖，建立農友多元行銷及販售管道。
新北市農業局長李玟表示，照顧好農業所有產業才有良好根基，新北市各級農會不僅是第一線農業推廣人員，更肩負服務鄉里任務，將持續與各級農會發揚新北優質農特產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言