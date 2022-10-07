促銷新北農產 消費滿350三重農會抽6萬機車

新北市三重區農會在溪美及光復辦事處設立「重農好站」社區小舖，即日起至11月17日止與金山地區農會等6家農會超市共同舉辦摸彩送機車活動，民眾消費滿350元可抽特獎5部市價約6萬元機車、頭獎15台液晶電視等好禮。

新北市三重區農會為推廣新北農特產品，於溪美及光復等2處辦事處成立重農好站社區小舖，增加農產品銷售管道，並以地產地消與在地的農民配合，經由自產自銷減少運銷成本，提供消費者具有地方特色農產品。

今三重區農會於光復辦事處舉辦重農好站社區小舖開幕，即日起至11月17日止到三重農會超市及2處重農好站社區小舖單筆消費滿350元即可獲得摸彩券1張，於11月25日前投入店內彩券箱即可參加由金山地區農會等6家農會超市共同舉辦振興拚經濟、摸彩送機車活動，獎項有特獎市價約6萬5部機車、頭獎15台液晶電視等。

三重區農會理事長張石雄表示，近二年受疫情影響，居家自煮人口增加，因此除經營原有農會超市小農鮮舖品牌，今再設立2處社區小舖，建立農友多元行銷及販售管道。