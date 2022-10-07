薇閣保護區蓋幼兒園惹議 居民抗議要求北市府撤案

台北市私立薇閣小學欲在北投環境保護區內設置幼兒園惹議，居民成立「北投泉源自救會」抗議。自救會指出，幼兒園設置地點除了影響生態水文，該道路多為3到5米寬，卻在申請書中寫符合規定的6米，更不符消防法的8米規定，且山下薇閣高中、國小每到上、下課時間都得塞車，若山上又蓋幼兒園，只會讓整條道路更塞，要求北市府撤回該案。北市都發局則回應，該案9月遭退件，至今仍未提出申請。

薇閣國小總務主任向慧瑛表示，一般幼兒園都在市區裡，希望孩子有友善的親近山水空間，提供綠化環境給孩子學習，才選擇規劃在此處，且在保護區相關使用法條裡面，設置幼兒園是合法的，但也可以理解北投泉源自救會提出訴求的焦慮及考量，包含路面變小、生態環境影響等。她也強調，校方會朝合乎法律的方向執行，因為若是不合法，流程一定走不下去，希後後續可以妥善解決此事。

北投泉源自救會表示，薇閣小學自2010年起就想變更保護區設置幼兒園，都被都委會駁回，近2年縮減開發面積規避都審、環評，但仍會造成生態維護和水土保持等問題，破壞調節暴雨逕流功能，恐引發土石流，且許多動物、野鳥棲息地也會消失。

北投泉源自救會提到，保護區下方的義方國小過去興建校舍時，就考量坡度和地質，為了保護師生安全捨棄操場規劃，僅設置60公尺長的跑到讓學生運動，若在距離義方國小上方設置幼兒園，2校師生恐因地質脆弱承受巨大風險。

北投泉源自救會指出，翠雲街作為薇閣擴校的聯外道路，根據規定，臨接寬度應達6米寬以上，但整條道路多為3到5米寬，薇閣的申請文件中，還刻意隱瞞道路寬度不足的資訊，甚至偽造防災計畫應要有8米寬道路的內容，觸犯「使公務員登載不實」的相關罪責。

當地居民也控訴，該道路另端已有薇閣高中、小學，多年來學生上、下課時間本就造成道路壅塞，一整排校車占用道路，居民也只能避開該時段不出門或回家，若在道路狹窄的山坡地上設置幼兒園，未來上、下課時間整條路都會塞爆，多輛巴士更影響用路人安全。

北投泉源自救會說，今年為選舉年，北市府政權更迭，各種爭議案件都不該在選前過關，若要強渡關山，不免令人質疑其中是否有官商勾結，要求北市府撤銷該案。