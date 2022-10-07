金山六三社區增能課程 鼓勵成員友善無毒栽種

金山區六三社區是新北市的農村再生社區，為了要鼓勵農友與社區成員與時俱進吸收新知，並且從事友善耕作，六三社區都會定期為成員開辦農事相關的知識講座，近來社區再度邀請農委會桃園農改場的專員來演講，講述有機蔬菜的栽培，希望藉此鼓勵社區成員多多種植有機蔬菜。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平說，其實六三社區的成員每一位都是種植經驗豐富的農民，種植的技術沒話說，不過隨著時代的變遷，傳統農法越來越少農民使用，取而代之的是友善無毒栽種，透過專業的講師現身說法與交流，讓農民從傳統農法轉換到友善耕作可以更加的順利。

六三社區中多以種植稻米、地瓜以及蓮花等作物為主，希望透過有機蔬菜的培育以及友善無毒栽種技巧的學習，能夠讓社區中的以友善、有機來種植的作物，種植成功率高，也讓社區的環境因為友善、無毒變得更加的美好。