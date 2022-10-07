全國首部公廁專法北市10/12上路 違規者將處罰

台北市環保局今天宣布，全國首部公廁管理專法12日上路，除了持續精進公廁軟硬體設施，並確保公廁設施功能正常及環境清潔衛生等管理層面，讓公廁環境更友善安心。

台北市環保局新聞稿表示，行政院日前已核定「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，成為全國首部把公廁管理納入法制化的地方自治專法，10月12日公布施行。

環保局指出，該自治條例的實施為國內公廁管理立下里程碑。早年民眾對公廁常有「臭、髒、醜」的負面印象，更可能淪為城市觀光發展的阻礙。

環保局表示，該自治條例共計14條，分為立法目的、主管機關、公廁類別、公廁應設設施、公廁所有人及管理人之義務、公廁分級及檢查頻率、罰則等。

環保局說，立法重點明定列管對象，針對北市13類公私場所公廁（包含公園或綠地；加油站；批發或零售市場；交通場所；百貨公司、量販店、超商或超市；宗教場所；觀光景點或遊樂區；大專院校；政府機關、公營事業、區民活動中心或里民活動場所；連鎖餐飲店；醫院；文化育樂活動場所）進行列管檢查，各公廁管理單位應確保公廁設施功能正常及環境清潔衛生。

此外，列管公廁應設置包括馬桶坐墊消毒液等貼心設施、衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備、掛勾（置物架）及擦手紙（烘手機）等友善設施。

環保局說，公廁若有未符合規定設置的基本設施，自條例公布施行日起1年內完成設置，但有正當理由，經環保局同意者可以延長最多1年；而未設置設施、經通知限期改善未改善者，處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

環保局表示，條例公布施行後，後續將積極輔導各公廁管理單位，公私合力提升北市安全、友善及優質的如廁品質。