新北平溪建置不老長智村 侯友宜：打造失智友善示範區

新北市平溪區是全國人口老化程度最高的社區，市政府打造成不老長智村，市長侯友宜說，平均每3位就有一位是長者，打造不老長智村，將使在地長者都能得到妥善照護，並作為失智友善示範區。

新北市是全國人口最多的都市，其中65歲以上有近66萬人，人口數不僅為全台最高，甚至比很多縣市的總人口數還多，平溪區更是全國人口老化程度最高的社區，平均每3位就有一位是長者。

新北市政府將全台最老的社區打造成不老長智村成為首要目標，使在地長者都能得到妥善照護，並作為失智友善示範區。

侯友宜今天上午前往視察時表示，高齡照顧一直是市府的重大政策，隨著老年人口快速成長，與老年相關疾病也隨之增加，其中以失智症最為顯著，為了讓新北市長者獲得更完善的社區照顧，降低城鄉差距及解決偏鄉就醫不便，選擇於人口高齡占比最高32%的平溪區，以衛生所為主體連結在地服務資源，搭配失智友善計畫，建置「不老長智村」。

侯友宜說，結合民間企業，近年來積極投入失智高齡走失預防議題的富邦人壽及台灣大哥大於新北偏鄉地區導入公益協尋科技化行動，同步運用智慧科技輔助失智照護，預防走失，透過遠距醫療關懷長者，加上失智友善訓練及失智宣導等失智友善計畫。目前平溪區有7%以上的居民具備失智識能，且在地罹患失智人口有7成以上獲得診斷及服務，讓長者能實現在地安養。

因為社區居民整體失智友善識能的提升，平溪區有一半商家成為失智友善商家，許多溫馨互助的故事。「成盈利商店」的蘇老闆，因了解失智症狀，主動照顧社區長者的生活起居狀況，有些長者因忘記帶鑰匙，協助保管鄰居鑰匙並協助開門。