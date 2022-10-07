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平菁橋改建完工通車 侯友宜：動線流暢提升觀光建設

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平菁橋改建完工通車，侯友宜：動線流暢提升觀光建設。圖／工務局提供
平菁橋改建完工通車，侯友宜：動線流暢提升觀光建設。圖／工務局提供

新北市政府以不到1年的時間，將原本線型不佳的平溪菁桐老街旁舊橋拆除改建並拓寬增設人行道，新北市長侯友宜今天前往現場視察後隨即開放通車。侯友宜說，交通動線更流暢，提升觀光建設。

位於平溪區菁桐老街旁的平菁橋，由新舊兩座橋梁交會，呈現Y字型，其中舊橋已有高達55年橋齡，除了結構強度逐漸降低外，早期並未設置人行道供民眾行走，每逢假日常造成人車爭道，險象環生。

新北市政府爭取中央補助經費，由內政部營建署全額補助，總經費約7126萬元，去年11月開工，如期如質完工，正式開放新橋通車。

侯友宜表示，每年吸引數萬名國內外遊客的平溪放天燈活動，是新北市著名的國際觀光景點，而平菁橋則是菁桐地區主要交通動脈。市府將其中平溪往台北方向原有Y字型道路線型與既有平菁新橋縫合，優化菁桐老街觀光人行與車行動線，提供遊客舒適的旅遊體驗及當地民眾友善的通行空間。

工務局長詹榮鋒說明，新的平菁橋以鋼結構施作，橋長約63公尺、寬約4~7公尺漸進式加寬，以不落墩柱形式橫跨基隆河，確保橋梁安全及河道順暢，並特別調整公車停等區位置，打造安全更完善的用路環境。

詹榮鋒表示，平菁橋有效提升橋梁承載能力及耐震強度，除了於新橋面增設人行道外，也藉由調整公車停等區位置，優化當地觀光人行與車行動線，期望紓解假日交通壅塞問題，讓菁桐地區交通及觀光品質更提升。並結合當地舊時代臺灣的平溪礦業，打造橋面造型欄杆，烙印當地記憶，增添當地文化氣息，為平溪觀光旅遊盡一份心力。

平菁橋改建完工通車，侯友宜：動線流暢提升觀光建設。記者游明煌／攝影
平菁橋改建完工通車，侯友宜：動線流暢提升觀光建設。記者游明煌／攝影
平菁橋改建完工通車，侯友宜：動線流暢提升觀光建設。記者游明煌／攝影
平菁橋改建完工通車，侯友宜：動線流暢提升觀光建設。記者游明煌／攝影
平菁橋改建完工通車，侯友宜：動線流暢提升觀光建設。記者游明煌／攝影
平菁橋改建完工通車，侯友宜：動線流暢提升觀光建設。記者游明煌／攝影

平溪 侯友宜

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