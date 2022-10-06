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新北3區逾2萬6680戶晚間突停電 台電說明原因：已緊急修復

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新北八里晚間突停電 台電：影響2萬6680戶已緊急修復

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導
新北市八里區今天晚間傳出停電，有民眾在臉書貼出停電的照片，還揶揄寫下有沒有松鼠全熟的消息。台電表示，因高壓線路跳脫，影響八里、林口、五股區共2萬6680戶停電，經搶修後已經全數復電。圖／翻攝爆廢公社
新北市八里區今天晚間傳出停電，有民眾在臉書貼出停電的照片，還揶揄寫下有沒有松鼠全熟的消息。台電表示，因高壓線路跳脫，影響八里、林口、五股區共2萬6680戶停電，經搶修後已經全數復電。圖／翻攝爆廢公社

新北市八里區今天晚間傳出停電，有民眾在臉書貼出停電的照片，還揶揄寫下有沒有松鼠全熟的消息。台電表示，因高壓線路跳脫，影響八里、林口、五股區共2萬6680戶停電，經搶修後已經全數復電。

稍早有民眾在臉書社團「爆廢公社」貼出路邊電線桿都停電的照片，寫下「現在整個八里都停電，請問有沒有松鼠全熟的消息」。

貼文下網友留言：「是要停幾次啊！有夠爛」、「松鼠是南部專屬」、「這次應該是米老鼠要出來坦喔」，貼文民眾後來補充說明，停電10分鐘後電力就來了。

台電表示，今日18時42分由於69kV高壓線路跳脫，影響八里變電所，造成新北市八里區、林口區及五股區等共2萬6680戶停電。台電隨即派員搶修及轉供，已於19時全數復電。對於停電造成民眾不便，將針對設備線路加強巡檢。

停電 八里

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