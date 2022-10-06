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侯友宜「改變的勇氣」二部曲 水利局再推「湳能可貴」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
電子書「湳能可貴」記載工程第一線人員的甘苦談，宛如跟著水利人一同在湳仔溝穿梭冒險。圖／新北水利局提供
電子書「湳能可貴」記載工程第一線人員的甘苦談，宛如跟著水利人一同在湳仔溝穿梭冒險。圖／新北水利局提供

新北市長侯友宜日前發布「改變的勇氣」二部曲展示新北河川風貌，引發討論。新北水利局今日再推「湳能可貴」電子書（https://www.freemoo.com.tw/webebook/2022lam-a-kau/index.html#p=I），以生動活潑方式闡述湳仔溝的改變，並呈現水利人員期間甘苦談「冒險」鑽進地底的情形。

水利局說明，「新北四大黑龍江」之一的「湳仔溝」之前是黑汙停滯的髒臭溝渠，如今綠意盎然，鳥兒、蝴蝶再現蹤，因此推出「湳能可貴」電子書，以生動活潑的敘事方式，結合動畫、影片、圖片、圖表呈現，讓艱澀難懂的水利工程變得輕鬆易懂。

水利局指出，電子書選用深邃的藍色封面，以曲線象徵河川生命力、鳥兒翩然飛翔，與湳仔溝現況的綠意盎然，真實紀錄拍攝到翠鳥、褐頭鷦鶯、磯鷸等各種鳥類，特別收錄民眾對於湳仔溝蛻變的感動。

今年一月份由台北市野鳥學會舉辦的賞鳥教育活動，兩個小時觀察到35種鳥類出沒，甚至有住在桃園的年輕父母，帶孩子親身感受生態復甦的美好。

水利局表示， 「湳能可貴」以七大主題編排，記載整治三部曲大事紀，找出長期一直未能解決的問題癥結，工地第一線的施工人員、水利局同仁，在施工過程中遭遇到的驚險插曲，讓閱讀者如臨現場，感受施工當時的重重困難，電子書也宛如水利人在湳仔溝的冒險記。

水利局舉例，像施工人員鑽進雨污下水道，卻失去聯繫120秒，嚇得大家衝進去找人；溝渠底泥固化處理時，臭氣熏到工人幾乎昏倒，破天荒要求工地要搭建沖洗室。

另外，如水利局女性工程司鑽進地底管線，結果蟲蟲上身，渾身發抖得想尖叫卻拚命忍住。一連串不為人知的施工甘苦談及珍貴畫面，全都收錄在湳仔溝的十年變身記。

電子書「湳能可貴」以簡單易懂方式，呈現板橋母親之河「湳仔溝」的整治策略，掃描圖中QRcode即可一探究竟。圖／新北水利局提供
電子書「湳能可貴」以簡單易懂方式，呈現板橋母親之河「湳仔溝」的整治策略，掃描圖中QRcode即可一探究竟。圖／新北水利局提供

新北市長 水利局 電子書

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