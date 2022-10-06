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深耕語文教育有成 平溪國中語文競賽大放異彩

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪國中師生參加111學年度瑞芳分區語文競賽，獲得團體獎第1名、團體精進獎第1名，並奪下五項第1名，在分區語文競賽可說是獨占鰲頭、成績亮麗。圖／觀天下有線電視提供
平溪國中師生參加111學年度瑞芳分區語文競賽，獲得團體獎第1名、團體精進獎第1名，並奪下五項第1名，在分區語文競賽可說是獨占鰲頭、成績亮麗。圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪國中師生參加111學年度瑞芳分區語文競賽，繼105學年度勇得雙料冠軍後，今年又再度蟬聯團體獎第1名、團體精進獎第1名，並奪下五項第1名，分別有閩語朗讀、客語朗讀、閩語字音字形、客語字音字形等，在分區語文競賽可說是獨占鰲頭、成績亮麗。

平溪國中參加語文競賽已是學校行之有年的風氣，老師會在平時各式活動表現中找出具有語文競賽優勢能力的學生，實施長期的培訓指導，師長也會給予選手在儀態、發音、內容、語氣等回饋及指導，是讓學生超越自我與能力增加的不二法門。

平溪國中校長陳秀敏表示，學校是分區語文競賽的常勝軍，今年的成績斐然，都要歸功於一群默默辛苦付出的老師，長期耕耘語文教育，提升文學素養奉獻，為孩子找到適合的舞台，發展個人優勢智能，是學校首重之事。希望選手們都能繼續不懈的努力，勇敢突破自己的框架，攀登學習成就高峰。

閩語朗讀第一名的學生胡芷瑄說，閩語平常在家都跟長輩溝通，所以講起來如同母語一般熟稔而不生澀，但語調及速度則要多加練習，尤其是抑揚頓挫及情緒表情，也都要反覆揣摩才能到位，當然還有上台的服裝、儀態也都很重要，更要感謝老師的教導與打理服儀，才能有好表現。

閩語字音字形第一名的學生鄭玟心說，從來沒有想過可以得到區賽第一，並代表參加市賽，我希望明年九年級時可以再參賽，我也會持續精進我的基本功，盼能為校爭光。

寫字第二名的學生黃宥淩說，雖然比賽當時非常的緊張，不小心還漏寫兩個字，從這一次的經驗中我學習到，做任何事情一定要專心一意，才不會失常，之後會持續練習，讓書法變成調劑身心的一項興趣。

語文競賽 平溪

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