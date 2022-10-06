90度角難進出 汐止貨櫃道橋停車場入口加寬

在汐止大同路三段的貨櫃專用道橋下，在去年開闢為停車場，啟用後紓解地方停車需求，不過，出入口太窄，再加上車格太靠近出入口，造成車子要開進停車場時呈現90度的彎角，不好轉也危險，所以，今(6)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

長安里長楊清風說，過去長期遭人佔用，在經過廖議員跟市府養工處協助後，現在做為路邊停車收費的空間，但是最近有很多民眾反應，入口處太狹窄再加上馬路也窄，要切進來停車的話非常的危險也不方便，如果22號停車格再停車的話，常常造成進出擦撞的情況，所以，希望相關單位能協助改善，將入口加寬。

新北市議員廖先翔表示，大同路三段的貨櫃專用道下方，大概從忠孝東路口一直到火車站路口這一段的停車空間，之前在市府交通局的協助下，規劃了收費停車格，讓民眾可以公平使用，避免特定車輛長期佔用，只是在收費後有民眾跟里長反應，因為入口處在車子轉進來的時候大概是接近90度，那轉進來入口處不是很大，導致車輛進來可能會比較危險，尤其有些車子比較長，轉進停車空間可能要比較靠外面車道才繞的進來，可能就會發生與機車擦撞的可能。

廖先翔指出，今天來會勘希望將入口處的開口加大，另外，編號22的停車格如果停了車，可能會導致車子比較不好轉進來，所以，會勘後，將取消一個車格並且將入口擴大，改善車子進橋下停車的安全性。